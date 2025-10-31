Vecinos de Plano Oriente se manifiestan en Obregón, secuestran a hombre en Hermosillo y más en Top 3 Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- Si quieres mantenerte informado de lo que ocurre en la entidad pero no tienes mucho tiempo para leer toda la información, tu mejor opción se encuentra en TRIBUNA. A continuación encontrarás un resumen de noticias que te pondrán al día sobre la agenda estatal gracias al Tribuna Top 3 Sonora. En la edición de hoy viernes 31 de octubre, conoce los detalles de la manifestación hecha por vecinos de Plano Oriente en Ciudad Obregón.

Aún no hay fecha para consulta sobre construcción de presas

Autoridades del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana confirmó que no ha recibido ninguna solicitud formal para comenzar con la consulta ciudadana para la construcción de presas en el Río Sonora.

Secuestran a hombre en pleno Centro de Hermosillo

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó que un hombre de 55 años fue privado de la libertad la mañana de este viernes 31 de octubre en la ciudad de Hermosillo. El reporte señala que tres sujetos ingresaron a unas oficinas en la zona Centro y sometieron a la víctima, llevándola con rumbo desconocido. Hasta el momento, no hay reporte de personas detenidas.

Vecinos de Plano Oriente se manifiestan en Ciudad Obregón

Un grupo de vecinos que viven en la zona de Plano Oriente, de Ciudad Obregón, realizó una marcha por varias calles para exigir la reparación de calles y la solución a múltiples drenajes colapsados. Los inconformes también se manifestaron en las puertas del Palacio Municipal de Cajeme, exigiendo a las autoridades que los atendieran a la brevedad.

