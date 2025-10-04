Ayuntamiento de Hermosillo confirma que topes inteligentes siguen en fase piloto

Hermosillo, Sonora.- El Ayuntamiento de Hermosillo mantiene en evaluación el programa piloto de topes inteligentes y, por el momento, no contempla su ampliación, informó la directora general de Desarrollo de Infraestructura, Astarté Corro Ruiz.

La funcionaria explicó que el primer dispositivo fue instalado en la calle Heriberto Aja y ha despertado opiniones diversas entre la ciudadanía.

"Es un proyecto piloto que arrancamos ayer; ha funcionado muy bien y hemos visto comentarios positivos, aunque también críticas que se agradecen porque nos ayudan a mejorar", señaló.

Topes Inteligentes

Precisó que este tope inteligente mide la velocidad y el flujo de los vehículos, lo que permitirá contar con información precisa sobre la efectividad del sistema.

#Seguridad | Desapareció en Guaymas: Se intensifica búsqueda de Nuvia Yanely, una joven de 19 años uD83DuDEA8uD83DuDEBAhttps://t.co/GEDmlTqhvi — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 4, 2025

"No se trata de llenar la ciudad de topes, sino de generar conciencia en la población sobre los límites de velocidad: 20 kilómetros por hora en zonas escolares y 50 en el resto de la ciudad", dijo.

Agregó que el objetivo es reducir accidentes viales y proteger la vida de peatones y automovilistas. Por ello, antes de ampliar el programa se recabarán los datos que arroje el sistema durante los próximos meses.

"Este año nos quedaremos únicamente con este piloto y, con base en los resultados, veremos en qué otros puntos será necesario instalarlo", adelantó.

Fuente: Tribuna del Yaqui