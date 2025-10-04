Clima en Sonora sábado 4 de octubre: Conagua pronóstica rachas de viento y día soleado

Hermosillo, Sonora.- Con la reciente información que la Conagua ha dado sobre el estado del tiempo, a través de sus redes sociales en las diferentes regiones del país, entre ellas del clima en Sonora, por lo que han realizado una nueva actualización de lo que se espera que este sábado 4 de octubre del 2025. Según los reportes meteorológicos, será un día soleado, pero que se presentarán fuertes rachas de viento con posibles tolvaneras.

En esta ocasión, los informes meteorológicos, impartidos a través de X, antes conocido como Twitter, y páginas oficiales de Internet de la Conagua han advertido que el frente frío número 5 se extenderá sobre el noroeste y norte de México, en combinación con la corriente en chorro subtropical, ocasionarán vientos fuertes con rachas de hasta 60 kilómetros por hora en Baja California, Baja California Sur, Sonora y Chihuahua. En el estado de Sonora se presenta una humedad de 0.1 a 5 mm, por lo que las probabilidades para lluvias son bajas, casi nulas.

En esta ocasión, en las páginas oficiales se informa en cuanto a las temperaturas que se prevén en la región norte del estado, como, Ciudad Obregón, Hermosillo entre otros puntos del estado, entre el norte y noroeste de Sonora, existirán condiciones para caluroso y extremadamente caluroso, con temperaturas entre de los 35 a 40 grados, incluso hasta superiores a lo largo del día, por lo que se piden medidas extremas para evitar golpes de calor, como mantenerse hidratado y hasta evitar salir en los puntos de mayor intensidad, que se estima sería desde medio día hasta las 17:00 horas.

Esta mañana, se registran bancos de #Niebla en entidades del noroeste, norte y noreste del país. pic.twitter.com/yav4V3wivd — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 4, 2025

De igual forma se espera que en las próximas horas puedan presentarse rachas de vientos altas que podrían tener mínimo de 20 y 30 kilómetros por hora, hasta unas máximas de 40 a 60 kilómetros por hora, incluso se dice que podría superarlos, especialmente en las zonas norte centro y costa, pero de igual forma entre el este y el sur. Estas rachas podrían provocar tolvaneras por todo el estado.

Como en cada uno de los pronósticos, la Conagua ha exhortado a la población que tomen sus precauciones en ambas situaciones, pidiendo que se trate de estar refugiado en sus hogares, especialmente en las horas que se haya ido el sol, y en caso de intenso calor, no salir en los picos más altos y mantenerse hidratado. De igual forma en el caso de la lluvia, que solo se espera en ciertas partes del norte y noroeste del estado.

#Pronóstico en las próximas tres horas para el noreste de #México. pic.twitter.com/ZhDR2Gtp75 — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 4, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui