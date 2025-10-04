Empalme: La carnicería de Doña Ramona, 36 años siendo punto de encuentro en el mercado

Empalme, Sonora.- Desde muy joven doña Ramona Delgado Ávalos aprendió el oficio del comercio en su casa, en donde junto con su familia se dedicaba a la venta de huevo y gallinas, así como carnitas y chicharrones de puerco.

A 40 años de distancia continúa en el comercio, pero ya independizada, con su negocio propio, y además muy popular en el Mercado Municipal Libertad, en donde desde hace 36 años permanece.

Doña Ramona Delgado recuerda que en el Mercado Municipal empezó a trabajar con uno de sus hermanos, quien tenía la carnicería 'Almita', en donde estuvo durante algún tiempo, hasta que fue liquidada.

Pero esos años de estar laborando con su hermano le ayudó a aprender mejor del negocio, por lo que se aventuró a rentar el local número 6 en el Parián, en donde con muchas ilusiones dio inicio con su propio negocio de carnicería.

Doña Ramona tiene dos hijos, y sola, pero con una gran responsabilidad y gran amor, con su local de venta de carne los sacó adelante, hasta que hicieron su vida propia.

Uno de ellos, César, le acompaña en el Mercado Municipal, pero con su negocio propio de venta de carne de puerco, mientras su otro hijo labora para Ferromex.

"Han sido 36 años de estar aquí en este pequeño espacio, atendiendo a mucha gente, a generaciones, pero me siento muy feliz, porque amo mi actividad, de la que además sigo viviendo", expresó la popular y muy apreciada doña Ramona.

Comentó que en el Parián es la segunda en antigüedad, y ha visto cómo llegan y cómo se van locatarios, algunos porque el negocio no les dio y mejor cerraron, y otros porque ya pasaron a mejor vida.

Dos mercados municipales tiene Empalme. El primero y más antiguo es el del Centro, y el de la Libertad.

Fuente: Tribuna del Yaqui