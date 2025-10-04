¿Lloverá en Sonora HOY sábado 4 de octubre? Conagua pronostica chubascos para la noche

Ciudad Obregón, Sonora.- Si quieres conocer cómo será el clima en Sonora para la noche de este sábado 4 de octubre, quédate a leer TRIBUNA porque te comparte la información más actualizada de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). De acuerdo con el último reporte, podrían haber chubascos en distintas partes del estado.

A través de un breve comunicado difundido en sus redes sociales, la Conagua informó que para la región centro, sur y este de Sonora se esperan chubascos dispersos con descargas eléctricas, entre las 18:00 y 21:00 horas. Además, se preven vientos de 30 a 40 kilómetros por hora, con rachas de 50 a 60 y posibles tolvaneras.

Asimismo, indicaron que un canal de baja presión en el interior del país, en interacción con la entrada de humedad del océano Pacífico y golfo de México, propiciarían lluvias y chubascos en la entidad. En cuanto a las temperaturas, informaron que el frente frío número 5 se desplazará sobre el noroeste de México, causando un refrescamiento de las temperaturas en el norte de Sonora.

A la hora de publicación de esta nota, en Ciudad Obregón existen cero probabilidades de lluvia en este momento y se esperan máximas de 31 grados. Por otro lado, los habitantes de Hermosillo también pueden descartar lluvias y la máxima esta noche será de 31 grados. En tanto que para Nogales, no hay pronóstico de lluvias para esta noche y las temperaturas podrían descender hasta los 20 grados.

En el último reporte de la Conagua, las autoridades también compartieron cómo será el clima mañana domingo 5 de octubre de 2025. Según el pronóstico, en Sonora se podrían presentar lluvias aisladas (de 0.1 a 5 mm); en cuanto a las temperaturas, se adelantó que para la zona sur del estado se esperan máximas de 35 a 40 grados.

Se forma tormenta tropical en el Pacífico

Apenas durante la tarde de este sábado, la Conagua informó sobre la formación de una nueva tormenta tropical, que recibió el nombre de Priscilla, frente a las costas de Colima, Michoacán y Jalisco. Se prevé que este fenómeno se convierta en huracán categoría 1 durante la noche del domingo o madrugada del lunes 6 de octubre.

