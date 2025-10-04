Maestros de la SNTE se reúnen en Ciudad Obregón y urgen cambios en el sindicato nacional

Ciudad Obregón, Sonora.- Representantes de diferentes secciones sindicales pertenecientes al Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), provenientes de los estados de Sinaloa, Baja California, Tamaulipas, Nuevo León y Sonora, se dieron cita en la Escuela Secundaria General número 1 de Ciudad Obregón, a fin de manifestarse a favor del movimiento por una transformación sindical.

El líder de los trabajadores de la educación que integran dicho movimiento, Ricardo Aguilar Gordillo, destacó que actualmente el magisterio se encuentra representado por un pequeño grupo que solo obedece a intereses particulares y que utiliza a los maestros con fines políticos y clientelares.

Consideró que los profesores, quienes son los encargados de formar y de educar a las nuevas generaciones, demandan una mejor atención por parte de los liderazgos sindicales para que estos luchen por los intereses de los trabajadores, particularmente para mejorar su sistema de retiro, su servicio médico y sus condiciones de trabajo.

El sindicato durante toda su historia ha sido usado para servirle a los gobiernos en turno y de manera clientelar; no estamos de acuerdo en que esta organización le sirva a los gobiernos; aquí nosotros estamos por un sindicato autónomo diferente e independiente", agregó.

Aguilar Gordillo dijo que el sindicato, más allá de utilizar a los maestros de manera clientelar, debe preocuparse por defender a los trabajadores, que se preocupe por la educación y que transmita los valores fundamentales del sindicato, preocupándose por la base trabajadora.

Finalmente, destacó que a través del Movimiento Nacional por la Transformación Sindical, no se pretende conformar otro sindicato o cambiarle de nombre al que ya existe, sino rescatar la estructura que ya se tiene para que trabaje verdaderamente a favor del magisterio y la educación.

Fuente: Tribuna del Yaqui