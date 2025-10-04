Navojoa: A sus 90 años de edad, Aurora es la reina del dominó en el sur de Sonora

Navojoa, Sonora.- Con una mente ágil y una pasión inigualable, Aurora Vilches López Portillo, a sus 90 años de edad, se ha consolidado como la mejor jugadora de dominó entre los adultos mayores del sur de Sonora; una competencia históricamente dominada por hombres.

Entre sus más recientes hazañas se encuentra su participación en el Torneo de Dominó 2025, organizado por el Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) y el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), donde la abuelita originaria del municipio de Álamos obtuvo el primer lugar.

Desde joven, su pasión fueron los juegos de mesa, iniciando con los naipes hasta encontrar el dominó, donde además de distracción, esta actividad le permitiría formar grandes lazos de amistad.

Primero era la baraja, dejé de jugar la abarrotada y los conquianes y me dediqué a esto (el dominó), porque en la baraja no me llevaban a concursar a ninguna parte y en el dominó sí, por eso es mi delirio", confesó.

Tal es el gusto de Aurora por el dominó que cada martes viaja hasta la ciudad de Navojoa a la Estancia del Adulto Mayor del DIF, donde ha encontrado grandes rivales en el juego, pero también fuertes amistades que han servido como entrenamiento y recreación.

Venimos los martes cuando nos juntamos, solo que ahora mis compañeras casi no vienen, hay un señor y dos mujeres con las que competimos y ensayamos las jugadas aquí", afirmó.

Además de sus compañeros de la Estancia, Aurora practica diariamente con sus hijos y nietos, a quienes busca transmitirle su pasión por el dominó: "Vengo a Navojoa con una hija que tengo en la colonia Beltrones y ya saben que mi juego favorito es el dominó, me dicen ¿vamos a jugar? Y ya saben que nunca me agarran cansada, aunque tenga sueño nos ponemos a jugar", puntualizó.

Aurora ahora seguirá practicando para poder refrendar su corona en el próximo torneo nacional de dominó, organizado por la Estancia del Adulto Mayo, así como los distintos sistemas DIF en el estado de Sonora.

