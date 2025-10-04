Sonora: Plazo para encender el aire en los camiones vence el próximo 15 de octubre

Hermosillo, Sonora: El próximo 15 de octubre concluye oficialmente el periodo establecido para que las unidades del transporte público en Sonora operen con aire acondicionado, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley de Transporte del Estado, informó Ignacio Peinado Luna, presidente de la Unión de Usuarios de Hermosillo (UUH).

El dirigente explicó que el artículo 28 de dicha legislación establece como obligatorio el uso de sistemas de enfriamiento en los camiones durante los meses de mayor calor, comprendidos entre el 15 de abril y el 15 de octubre de cada año, con el objetivo de garantizar condiciones adecuadas de traslado para las y los pasajeros.

"De acuerdo con la norma, el aire acondicionado debe mantenerse encendido durante ese lapso; sin embargo, si las temperaturas se mantienen elevadas, el Instituto de Movilidad puede solicitar que se prolongue el uso por más tiempo, mientras persistan las condiciones extremas de calor", detalló.

Vence el 15 de octubre

Peinado Luna añadió que esta disposición busca proteger principalmente a las personas que diariamente utilizan el transporte urbano para trasladarse a sus trabajos, escuelas o actividades cotidianas, ya que las unidades llegan a registrar temperaturas muy altas cuando no se cuenta con ventilación adecuada.

El representante de los usuarios destacó que, aunque el plazo se aproxima a su fin, la realidad operativa en Hermosillo muestra que no todas las unidades cumplen con la norma. Estimó que alrededor del 20 por ciento de los camiones —unas 66 de las 330 que circulan actualmente— no tienen aire acondicionado en funcionamiento debido a fallas mecánicas o falta de mantenimiento preventivo.

"Son equipos que requieren atención constante, y al no darse los servicios a tiempo se descomponen y dejan de brindar la comodidad que los pasajeros merecen. Hemos insistido en que las autoridades de movilidad y las empresas concesionarias actúen con mayor rigor para asegurar que el sistema de los camiones opere conforme a lo que la ley establece", expresó.

La Unión de Usuarios mantiene comunicación con el Instituto de Movilidad y Transporte a fin de evaluar la posibilidad de que el plazo se extienda si el calor se mantiene durante la segunda quincena de octubre.

Fuente: Tribuna del Yaqui