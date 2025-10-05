Así estará el clima en Ciudad Obregón este domingo 5 de octubre: ¿Habrá LLUVIAS?

Ciudad Obregón, Sonora.- Este domingo 5 de octubre de 2025, Ciudad Obregón amanece bajo un cielo completamente despejado y con un ambiente cálido que irá en aumento a lo largo del día. Aunque el otoño avanza, el clima en el sur de Sonora se mantiene estable, con temperaturas que superarán los 35 grados durante la tarde y sin probabilidad de lluvias, de acuerdo con las previsiones meteorológicas. ¡Aquí el reporte completo!

Ciudad Obregón: Consulta el pronóstico del clima

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de The Weather Channel, esta mañana la ciudad registra una temperatura ambiente de 22°C, con una sensación térmica similar y una humedad del 85 por ciento. El viento sopla de manera ligera desde el noreste, con velocidades que apenas alcanzan los tres kilómetros por hora, mientras la presión atmosférica se mantiene en 1006 milibares.

Así estará el tiempo en Ciudad Obregón este domingo. Foto: Conagua

Durante las primeras horas del día, el clima se mantiene agradable, con valores que rondan los 25 grados hacia las ocho de la mañana y un índice UV bajo. Conforme avanza la mañana, la temperatura ascenderá rápidamente: a las 11:00 se estima que alcance los 33 grados, con una sensación térmica ligeramente superior y un índice UV alto, por lo que se recomienda evitar la exposición prolongada al sol y utilizar protección solar si se realizan actividades al aire libre.

Por la tarde, Ciudad Obregón alcanzará su punto más caluroso del día, con una temperatura máxima de 38°C y sensación térmica cercana a los 40. El cielo se mantendrá mayormente despejado, aunque podrían presentarse algunos intervalos de nubes hacia las dos de la tarde. El viento cambiará su dirección al oeste con rachas de hasta 22 kilómetros por hora, lo que aportará una ligera sensación de alivio al calor.

????En entidades del noroeste y norte de #México, además de la #PenínsulaDeYucatán, se pronostican #Lluvias y #Chubascos durante las próximas tres horas.



uD83EuDD13 Más información en las imágenesuD83DuDC47 pic.twitter.com/sWVMLPE67b — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 5, 2025

La probabilidad de lluvia se mantiene en cero durante todo el día, por lo que se espera un domingo completamente seco en la región. Al caer la noche, el ambiente comenzará a refrescarse, aunque seguirá siendo templado. A las ocho de la noche se pronostican 27 grados, con una sensación térmica de 28. El cielo permanecerá despejado, la visibilidad será óptima y el viento continuará soplando de manera leve desde el oeste.

Hacia la medianoche, la temperatura descenderá gradualmente hasta los 24 grados, con un ambiente tranquilo y humedad moderada. Durante la madrugada del lunes, el termómetro podría bajar a los 21 grados, lo que marcará la mínima del día.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)