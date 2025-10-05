Ciudad Obregón tendrá Desfile de Catrinas y Catrines; esta es la FECHA Y HORA

Hermosillo, Sonora.- Con la participación de instituciones educativas, agrupaciones sociales y sociedad en general, así como de las autoridades municipales, se realizará por algunas calles de la ciudad el tradicional Desfile de Catrinas y Catrines; intervienen de gran forma el Grupo Ilusiones y Thalía Bravo. TRIBUNA te comparte los detalles de la fecha y hora para que asistas a verlo.

El Grupo Ilusiones es una asociación civil de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dedicada a realizar eventos con causa para recaudar fondos y apoyar llevando alegría a pacientes oncológicos y demás. Esa agrupación se unió a Thalía Bravo, activista social, promotora de eventos por la diversidad y coordinadora de este desfile, quien destacó que esperan que el evento se siga fortaleciendo y atrayendo a más ciudadanos.

Este evento tiene como objetivo conmemorar el día de nuestros fieles difuntos y lo iniciamos hace cuatro años ya aquí en Ciudad Obregón", comentó. El desfile será el próximo 31 de octubre, saliendo a las 17:30 horas desde la avenida Miguel Alemán y Norte en la zona hotelera.

"Tendremos la distinguida presencia del alcalde de Cajeme, que observará la llegada del desfile desde el balcón presidencial, acompañado de otros funcionarios", señaló. Participarán dependencias como el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y el departamento de Bomberos de Cajeme, así como la delegación local de Cruz Roja.

Desfilarán personas a pie que podrán incluir, si lo desean, tablas rítmicas, además de los vistosos carros alegóricos adornados con la temática del Día de Muertos. "Todo es alusivo a catrinas y catrines, presentaciones de cuadros de baile o lo que quieran agregar en su participación que podrán lucir a lo largo del recorrido", expresó Bravo.

"Tenemos algunas escuelas que ya confirmaron su participación, entre ellas dos colegios y secundarias públicas como la federal número 4, la de Valle Dorado y otras que están más que listas", comentó. Destacaron que la participación en el desfile es totalmente libre y gratuita e invitan a la comunidad LGBTIQ+.

El desfile iniciará en las calles Norte y Miguel Alemán, recorriendo esta última hacia el sur, girando al poniente en la Galeana y posteriormente al norte por la 5 de Febrero hasta culminar frente a Palacio Municipal.

