Clima en Hermosillo HOY: Pronostican domingo caluroso con cielo despejado y sin LLUVIAS

Hermosillo, Sonora.- Este domingo 5 de octubre de 2025, Hermosillo amanece con un ambiente cálido y despejado, típico del otoño sonorense. Desde las primeras horas, la capital del estado disfruta de un cielo limpio y sin presencia de nubes, con una temperatura que promete superar los 35 grados durante la tarde. A pesar del descenso de humedad respecto a semanas anteriores, las condiciones seguirán marcadas por el calor seco característico de la región. Así será el clima este día.

Clima en Hermosillo de este domingo

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel, esta mañana se registran 20°C, con cielos totalmente despejados y vientos suaves provenientes del noreste que oscilan entre los ocho y 15 kilómetros por hora. La sensación térmica se mantiene estable, sin indicios de lluvias ni nubosidad, lo que garantiza un amanecer tranquilo y luminoso en la capital sonorense.

Así será el clima en Hermosillo este día. Foto: Conagua

A medida que avance el día, el termómetro comenzará a elevarse rápidamente. Para el mediodía, las temperaturas alcanzarán alrededor de 32 grados, acompañadas de una radiación solar más intensa y un índice UV alto, por lo que se recomienda el uso de protector solar y mantenerse hidratado. Los vientos, aunque ligeros, tenderán a soplar desde el suroeste, refrescando levemente el ambiente, sin que ello represente un cambio significativo en la sensación térmica general.

Durante la tarde, el calor se intensificará. Se prevé una temperatura máxima de 37 grados, con sensación térmica cercana a los 35 o 36 grados. El cielo permanecerá completamente despejado, sin probabilidad de lluvias, y con una humedad relativa del 47 por ciento, lo que contribuirá a un clima seco pero estable. Las ráfagas de viento podrían aumentar ligeramente, alcanzando hasta 32 kilómetros por hora especialmente entre las 14:00 y 17:00 horas, aunque sin generar condiciones de polvo o reducción de visibilidad.

Comienza tu día informado sobre el #Pronóstico del tiempo para este día en territorio nacional, con nuestro #VideoPronóstico matutino. pic.twitter.com/zQRVJFwN4M — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 5, 2025

Para quienes planeen actividades al aire libre, este será un domingo ideal, siempre que se tomen precauciones frente a la radiación solar, especialmente entre el mediodía y las primeras horas de la tarde, cuando el índice UV se mantendrá entre 6 y 7, considerado en nivel alto.

Al caer la noche, las temperaturas comenzarán a descender gradualmente. Hacia las 20:00 horas se estiman 29°C, aún con un cielo despejado y sin registro de nubosidad. El ambiente se tornará más agradable conforme avance la noche, alcanzando 25 grados hacia las 23:00 horas, mientras que la mínima del día será de 20 grados durante la madrugada. Los vientos se mantendrán leves, entre dos y 14 kilómetros por hora, procedentes del suroeste, sin presencia de lluvia.

