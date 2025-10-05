Clima en Sonora: Se esperan LLUVIAS TORRENCIALES por 'Priscilla'; ¿lloverá en el estado HOY en la NOCHE?

Hermosillo, Sonora.- Las autoridades climatológicas advierten que se esperan lluvias torrenciales por el huracán categoría uno, 'Priscilla'. TRIBUNA te informa del último reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), así que no dejes de leer si quieres estar informado y que las precipitaciones no te tomen por sorpresa.

De acuerdo con el boletín del SMN vespertino, se están esperando lluvias intensas a torrenciales, rachas de viento y oleaje elevado en diferentes estados como Jalisco, Colima y Michoacán por el huracán 'Priscilla' de categoría uno; sin embargo, en Sonora no se esperan precipitaciones para esta noche. El reporte del clima en Sonora no espera ni chubascos ni otra forma de lluvias, por lo que se tendrán temperaturas de entre los 19 y 21 grados centígrados.

Lo que sí se podría presentar esta noche, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, son vientos de 10 a 25 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 40 a 50 km/h, los cuales pueden ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios, pero no estarán acompañados de agua como en semanas pasadas.

¿Cómo será el clima para mañana lunes 6 de octubre en Sonora?

Para mañana lunes 6 de octubre en Sonora se esperan cielos parcialmente nublados, pero sin lluvias. Por la mañana habrá un ambiente fresco a templado y por la tarde un ambiente cálido a caluroso y viento de dirección variable de 10 a 25 km/h. También para este lunes se puede esperar una temperatura máxima de 35 a 40 grados centígrados.

Vigilan a 'Priscilla'

De momento, 'Priscilla' se mantiene como huracán 'Priscilla' de categoría uno; para mañana se localizará frente a las costas de Jalisco y al sur de las costas de Baja California Sur, por lo que sus desprendimientos nubosos ocasionarán lluvias puntuales en Jalisco, Colima y Michoacán, muy fuertes en Nayarit y Sinaloa y lluvias fuertes en el sur de Baja California Sur. "Priscilla generará intensas rachas de viento con oleaje elevado en las costas del Pacífico mexicano. Finalmente, un canal de baja presión en el interior de la República Mexicana, en combinación con la entrada de humedad del océano Pacífico y golfo de México, propiciará chubascos y lluvias fuertes en el norte, noreste y centro de México", señala el boletín.



Pronóstico del clima para el noroeste

Fuente: Tribuna del Yaqui