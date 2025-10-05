Clima Sonora HOY 5 de octubre: ¿Cuáles serán los efectos del HURACÁN 'Priscilla'? Prevén LLUVIAS

Hermosillo, Sonora.- El primer domingo de octubre llega con un clima cambiante en Sonora. Reportan mañana fresca, tarde calurosa y una noche templada con posibilidades de lluvias ligeras en el este y sur del estado. Aunque el día se presenta mayormente soleado, las condiciones atmosféricas estarán influenciadas por los efectos de la tormenta tropical 'Priscilla', que continúa desplazándose frente a las costas del Pacífico mexicano y se convertirá en huracán. ¡Aquí el reporte completo!

Así será el clima en Sonora este domingo

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la jornada iniciará con temperaturas entre 11 y 20°C en municipios del norte y centro del estado, como Heroica Nogales, Agua Prieta y Magdalena de Kino, donde el ambiente será fresco a frío en zonas serranas. En contraste, el sur del estado registrará un amanecer más templado, con valores cercanos a los 22°C en Guaymas y Huatabampo.

Así será el clima en Sonora este domingo. Foto: Conagua

Durante la tarde, el calor dominará la mayor parte de Sonora. Ciudades como Hermosillo, Arivechi y Ciudad Obregón alcanzarán temperaturas máximas de entre 35 y 37°C, con cielos despejados y un ambiente seco. En la zona costera, Puerto Peñasco y Caborca mantendrán máximas de 33°C, acompañadas de vientos del oeste y suroeste de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de hasta 50 kilómetros por hora, condiciones que podrían generar tolvaneras locales.

En el este y sur de Sonora, la nubosidad aumentará hacia el final del día, con probabilidad de lluvias aisladas, principalmente en áreas montañosas y en los límites con Chihuahua y Sinaloa. Estas precipitaciones podrían presentarse de forma intermitente durante la noche y venir acompañadas de descargas eléctricas.

¿Cuáles serán los efectos de 'Priscilla'?

El SMN destacó que los efectos indirectos de 'Priscilla' continuarán sintiéndose en el noroeste del país, especialmente por el arrastre de humedad y los vientos moderados. Aunque la tormenta tropical se desplaza de manera paralela a las costas de Colima y Jalisco, su circulación provocará chubascos en Sinaloa y lluvias ligeras en el sur y oriente de Sonora.

A nivel nacional, el fenómeno meteorológico generará lluvias torrenciales en Michoacán, Jalisco, Colima y Guerrero, además de oleaje elevado de hasta cinco metros y rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora en las zonas costeras del Pacífico central. ¡Toma precauciones!

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)