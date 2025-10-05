Hermosillo: Vialidades aledañas al puente desnivel Colosio serán abiertas este 14 de octubre

Hermosillo, Sonora.- Algunas vialidades cerradas aledañas a la construcción del puente a desnivel de los bulevares Luis Donaldo Colosio y Solidaridad abrirán a partir del 14 de octubre, anunció el Ayuntamiento de Hermosillo. La apertura de algunas calles que se cerraron por meses se debe a los avances que lleva la obra en su construcción, que supera el 62 por ciento, y también para ayudar a desahogar el tráfico por dicha zona de la ciudad.

La Dirección de Desarrollo de Infraestructura comunicó que las calles que se abrirán son las Cruces y Atardeceres, así como la calle Real del Arco, a la altura del Luis Donaldo Colosio, de poniente a oriente. Dichos tramos se cerraron temporalmente, por cuestiones de pavimentación, como parte integral de la construcción del puente a desnivel y la modernización de vialidades en los alrededores.

Aunque la construcción del puente presenta avances significativos, como del 62 por ciento, la entrega de la obra se estima que sea en marzo del próximo año y beneficiará a más de 60 automovilistas que circulan diariamente por la zona, tanto de poniente a oriente como de norte a sur.

Otras vialidades permanecerán cerradas, como es la calle Pesqueira, y se espera su apertura dentro de los próximos meses, antes de diciembre, según el plan de trabajo y los avances de la construcción. Cabe señalar que 400 millones de pesos es la inversión general que se contempla para la construcción del puente.

En las próximas semanas empezaremos a abrir tramos parciales para la circulación de vehículos. uD83DuDE97 ¡Sigamos apoyando el comercio local!#TransformandoHermosillo pic.twitter.com/ydEaE3RtU3 — Antonio Astiazarán (@tonoastiazaran) October 3, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui