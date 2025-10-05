SEC en Sonora realizará jornadas para el registro de Becas Sonora de Oportunidades; aquí las FECHAS

Hermosillo, Sonora.- La Secretaría de Educación y Cultura en Sonora (SEC) realizará una serie de jornadas para el registro de jóvenes para Becas Sonora de Oportunidades, a fin de que tengan acceso a los apoyos para estudiantes. Las jornadas se harán de las fechas del 6 al 9 de octubre en 10 municipios de la entidad con el objetivo de facilitar el acceso a este apoyo a más de 41 mil niñas y niños de educación primaria y universitaria pública.

A través de estas jornadas, personal del Instituto de Becas y Crédito Educativo del Estado de Sonora brindará acompañamiento a madres, padres y tutores para realizar de manera sencilla el proceso de solicitud de becas correspondientes al ciclo escolar 2025-2026. Abraham de Jesús Sierra, director general del Instituto de Becas y Crédito Educativo, detalló que en Hermosillo ya se han realizado registros en colonias como Villa Verde, Laura Alicia Frías, Altares, Café Combate, Las Amapolas, así como en el Pueblo Mágico de Ures.

En esta nueva etapa, las jornadas llegarán a los municipios de Ures, Baviácora, Aconchi, San Felipe de Jesús, Huépac, Banámichi, Arizpe y Bacoachi, además de Cajeme y Guaymas, atendiendo a las familias del Río Sonora y del sur del estado. Agregó el titular del Instituto de Becas y Crédito Educativo que se busca disminuir el rezago educativo y construir un mejor futuro para las y los estudiantes sonorenses.

Las sedes serán en diferentes centros educativos y se contará con el apoyo del personal de la institución, a fin de asesorar a padres, madres y estudiantes interesados en el registro para obtener una beca del programa estatal Sonora de Oportunidades. "Le pedimos que estén atentos a las convocatorias del Instituto de Becas y Crédito Educativo, porque es un compromiso de nosotros entregar el recurso y los apoyos que requieren los estudiantes sonorenses", aclaró el titular de Becas en Sonora.

Para más información, pueden consultar las redes sociales del Instituto de Becas y Crédito Educativo, como de la Secretaría de Educación y Cultura. 700 millones de pesos se presupuestaron en Sonora para la entrega de becas a estudiantes durante 2025 y el fondo incrementará cada año hasta llegar a los dos mil millones de pesos, según el plan de desarrollo del gobernador Alfonso Durazo Montaño.

Fuente: Tribuna del Yaqui