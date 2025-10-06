Álamos: Etnia guarijío da ultimátum al INPI, piden ser escuchados

Álamos, Sonora.- A casi dos meses de haber tomado las oficinas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) en la sierra de Álamos, los integrantes de la etnia guarijío denunciaron un aparente desinterés en escucharlos por parte de las autoridades federales, por lo que dieron un ultimátum.

Se trata de un plazo de tres días, por lo que en caso de que las autoridades federales no acudan a dialogar con los manifestantes, el grupo indígena aseguró que se tomarán medidas más drásticas hasta ser escuchados.

Héctor Zaila Enríquez, gobernador tradicional del pueblo de Makurawe, detalló que el llamado se hizo a Adelfo Regino Montes, director general del INPI; sin embargo, se extendió a cualquier institución a nivel estado que tenga la capacidad de dar respuesta a sus peticiones.

Si el gobierno no cumple en estos días que les estamos dando para acercarse a tener un diálogo y tomar acuerdos con nosotros, pues vamos a tomar acciones más radicales… Ahorita estamos dando plazos, pero el pueblo ya está cansado de tanta simulación, queremos hechos tangibles, por eso hacemos este aviso", afirmó.

Zaila Enríquez expresó que el tema medular de sus peticiones que conforman el Plan de Justicia Guarijío es tierra, territorio y agua para todos los pueblos originarios; sin embargo, en la elaboración del plan no se han visto avances.

Queremos que las instituciones no hagan lo que ellos consideren, sino la necesidad real del pueblo, porque si no lo hacen así, difícilmente podemos avanzar", puntualizó.

Por su parte, la oficina de la Procuraduría Agraria en Navojoa, durante la última reunión con los gobernadores de la etnia mayo, informó que se espera la visita del titular del INPI, Adelfo Regino Montes, en los próximos días a la región, así como del titular de la Procuraduría Agraria Nacional, Víctor Suárez Carrera.

Por lo que se espera que los funcionarios federales toquen el tema de la repartición agraria correspondiente a los Planes de Justicia en el sur de Sonora, así como los pasos a seguir para la reactivación de dichos planes, de la mano con las autoridades indígenas.

Fuente: Tribuna del Yaqui