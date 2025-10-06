ALERTA por el HURACÁN 'Priscilla' en el Pacífico: ¿Tendrá efectos en Ciudad Obregón?

Ciudad Obregón, Sonora.- Las autoridades meteorológicas mexicanas están alerta al huracán 'Priscilla', el cual se mantiene en categoría 1 desde el día de ayer y se desplaza sobre el Océano Pacífico. Si bien tendrá efectos sobre varias entidades, para este lunes 6 de octubre de 2025 no se prevé afectaciones en Sonora, ni en Ciudad Obregón, región que se ubica al sur de la entidad. Para que tomes precauciones, aquí te compartimos el pronóstico del clima completo de Cajeme.

Así será el clima en Ciudad Obregón este lunes

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel, esta mañana el cielo permanecerá entre nubes y claros, con una temperatura promedio de 21°C. La sensación térmica se mantendrá similar, con viento calmado proveniente del norte entre nueve y 17 kilómetros por hora y un índice UV bajo, lo que permitirá actividades al aire libre sin mayor riesgo por exposición solar.

Así será el clima en Ciudad Obregón este lunes. Foto: Conagua

Conforme avance el día, el Sol comenzará a dominar el panorama. Hacia las 9:00 de la mañana, el termómetro alcanzará los 27 °C con condiciones totalmente soleadas. La radiación ultravioleta se elevará a nivel medio, por lo que se recomienda el uso de protector solar si se planea permanecer bajo el sol. A media mañana, el calor será más notorio: cerca de las 11:00 horas, la temperatura rondará los 34°C, con sensación térmica de 33 °C y viento ligero del noroeste, mientras el índice UV subirá a nivel alto.

Durante la tarde, el clima se mantendrá estable y sin probabilidad de lluvia. Entre las 14:00 y las 17:00 horas, el cielo continuará despejado y el calor alcanzará su punto máximo, con temperaturas cercanas a los 37°C y sensación térmica de hasta 35°C. Se espera un viento moderado del oeste de entre nueve y 23 kilómetros por hora, con ráfagas ocasionales que aliviarán ligeramente el ambiente.

El centro de #Priscilla, #Huracán categoría 1 en la escala #SaffirSimpson, se localiza a 390 km al sur-suroeste de Cabo Corrientes, #Jalisco. Más detalles en el gráfico. pic.twitter.com/7chNeBKQ7i — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 6, 2025

A pesar de la intensidad del Sol, la humedad se mantendrá moderada y no se prevén cambios bruscos en la presión atmosférica. Ya por la noche, el panorama se tornará más agradable. Hacia las 20:00 horas, el cielo se mantendrá despejado y la temperatura descenderá hasta los 27°C, con sensación de 28 °C y viento suave del oeste.

El índice UV bajará a cero, lo que ofrecerá una velada fresca y sin riesgos por exposición solar. Para quienes planeen salir o realizar actividades al aire libre, el clima será estable y sin probabilidades de lluvia. Cerca de la medianoche, el termómetro marcará alrededor de 25 °C, con algunas nubes dispersas y viento leve del noroeste. La probabilidad de precipitación se mantendrá mínima, apenas del uno por ciento, mientras la humedad rondará el 75 por ciento.

¡Disfruta de tu día!

Fuente: Tribuna del Yaqui