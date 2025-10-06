Ciudad Obregón: Cabildo aprueba dar aportación de hasta 9 mdp para la Expo Fest Cajeme

Ciudad Obregón, Sonora.- Javier Lamarque Cano, presidente municipal de Cajeme, encabezó sesión extraordinaria y pública de Cabildo en la que el órgano colegiado aprobó una aportación económica de seis millones de pesos con opción a incrementarse a nueve millones de pesos para el patronato de la Expo Fest Cajeme.

El convenio a nombre y en representación del municipio de Cajeme busca facilitar recursos a la organización del evento que promete ser la feria más grande del sur de Sonora.

El presidente municipal Carlos Javier Lamarque Cano expresó que tal aportación es necesaria para la organización del esperado evento.

Cabe mencionar que este apoyo institucional permitirá que la Expo Fest Cajeme se consolide como un espacio de promoción económica, cultural y social para nuestro municipio, generando beneficios en atracción de visitantes y el impulso al comercio, industria y los servicios locales", apuntó.

Por su parte, Víctor Landeros Arvizu, presidente del patronato de la Expo Fest Cajeme, ofreció detalles específicos sobre el destino que tendrán los recursos recaudados durante el evento.

Uno de los gastos mayores son los stands; queremos stands permanentes y de muy buena calidad para no estar rentando o fabricándolos cada año de la Expo. Otro tema es la difusión y medios de comunicación, pues queremos que permee a todos los rincones de Cajeme la información", señaló.

Sobre el espacio en el que serán colocadas dichas instalaciones, Landeros Arvizu señaló que la intención del patronato es asegurar este terreno para los próximos años.

Estamos en busca de un convenio con la Comisión Nacional del Deporte para que nos rente por muchos años más y tener la disposición de que cada vez que realicemos la Expo Fest, tengamos asegurados los espacios para poder instalar esos stands", comentó.

Sobre otra parte de los recursos a utilizar, destacó que la intención es absorber el costo de un par de conciertos para que sean gratuitos para la ciudadanía y puedan disfrutarlos con solo el boleto de entrada a la feria.

Las regidoras y regidores estuvieron de acuerdo en su mayoría con la aportación económica del ayuntamiento para la realización de la Expo Fest Cajeme 2025; sin embargo, realizaron señalamientos para que se aplique de manera eficiente.

ud83cudf89ud83cudf35u00a1Se viene la feria del sur de Sonora!ud83cudfa1ud83cudf89Del 7 al 23 de noviembre vive EXPOFEST CAJEME 2025 en la explanada Tomu00e1s Oroz... Posted by Expo Fest Cajeme on Sunday, September 28, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui