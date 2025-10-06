Ciudad Obregón: Premian al empresario Regino Angulo por labor innovadora en pesca

Ciudad Obregón, Sonora.- Debido a la creación e implementación de un programa que permite un mayor control en lo que respecta a la pesca y captura de la sardina, el cual además proporciona información para un mejor cuidado de las diferentes especies, el empresario de Ciudad Obregón Regino Angulo Rodríguez recibió un reconocimiento en materia de innovación.

Dicho galardón le fue otorgado al presidente de la Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola (Canainpesca) por parte de la Secretaría de Agricultura nacional, en conjunto con la Comisión Nacional de Pesca (Conapesca), el Instituto Mexicano de Investigación en Pesca y Acuacultura Sustentable (Imipas) y la asociación Comunidad y Biodiversidad.

Ángulo Rodríguez explicó que se trata de un programa que puede generar información relacionada con control prácticamente en línea de la producción pesquera en los más de 50 barcos que se encuentran en los puertos de Yavaros y Guaymas.

Esto nos permitió modular la pesca a través de cada año, lo que nos ha dado la oportunidad de tomar decisiones como darles descanso a ciertas especies o trabajar por zonas", afirmó el empresario.

Agregó que en la industria sardinera de la región se cuenta con personal bien capacitado para operar el sistema en cuestión de mediciones biológicas e interpretar las estadísticas que genera el software y almacenar los datos en una nube.

El presidente de la Canainpesca comentó que la utilización del programa en cuestión ha dejado como resultado un stock sustentable que ha contribuido a que la pesca de la sardina se convierta en un ejemplo de una pesca saludable, viable y una generadora de empleos para la entidad.

También destacó que los buenos resultados que ha generado el citado programa son producto del trabajo que se ha realizado en equipo entre los pescadores, la industria de la sardina y, además, la cámara de la industria pesquera.

Finalmente, destacó que en la entidad se cuenta con jóvenes con una gran capacidad para innovar dentro del ramo de la industria. De acuerdo al empresario Regino Angulo Rodríguez, en el estado de Sonora la industria de la pesca y captura de la sardina genera cinco mil empleos directos y, en el desarrollo de la industrialización, se multiplican considerablemente.

Fuente: Tribuna del Yaqui