Clima en Hermosillo HOY 6 de octubre: CALOR extremo y sin LLUVIAS en la capital de Sonora

Hermosillo, Sonora.- Hermosillo inicia la semana con un cielo despejado y temperaturas que anuncian una jornada calurosa. Este lunes 6 de octubre, la capital de Sonora se mantiene bajo un ambiente seco, sin probabilidades de lluvia y con condiciones ideales para actividades al aire libre, aunque se recomienda tomar precauciones ante la intensidad del sol durante las horas centrales del día. ¡Aquí el pronóstico completo!

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y de The Weather Channel, esta mañana el clima en Hermosillo se mantiene estable, con cielo completamente soleado desde las primeras horas del día. Al amanecer, el termómetro marcaba 19°C, con una sensación térmica igual y vientos ligeros del noreste que oscilan entre 10 y 18 kilómetros por hora. El índice UV se mantiene bajo, por lo que la exposición solar no representa riesgo durante las primeras horas.

Así será el clima en Hermosillo este lunes. Foto: Conagua

Conforme avanza la mañana, la temperatura aumenta rápidamente. Hacia las 9:00 de la mañana, se esperan alrededor de 27°C, manteniéndose el cielo despejado y el ambiente seco. A las 11:00, el calor comenzará a sentirse con mayor fuerza, alcanzando los 33 grados, mientras el cielo mostrará algunas nubes dispersas sin posibilidad de lluvia. En este periodo, el índice UV sube a nivel alto, por lo que se recomienda el uso de protector solar si se realizan actividades bajo el sol.

Durante la tarde, el calor será el protagonista. Hacia las 14:00 horas, se prevé una temperatura máxima de 37 a 38°C, con una sensación térmica ligeramente menor, alrededor de los 34 grados. El viento cambiará de dirección hacia el suroeste, manteniendo una velocidad entre siete y 22 kilómetros por hora. El cielo se mantendrá con nubes y claros, lo que ayudará a disminuir un poco la sensación de bochorno, aunque la radiación solar aún será considerable.

Comienza tu día informado sobre las condiciones #Meteorológicas que se esperan para las siguientes horas en el país.



Consulta nuestro #VideoPronóstico matutino ¡Excelente inicio de semana! uD83DuDE00 pic.twitter.com/lzbOhs2HJT — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 6, 2025

Entre las 17:00 y las 20:00 horas, el termómetro bajará gradualmente a 31 grados, con el cielo parcialmente nublado. Las ráfagas de viento se mantendrán moderadas, ahora provenientes del oeste, alcanzando hasta 26 kilómetros por hora en algunos puntos de la ciudad. A pesar de la presencia de algunas nubes, no se esperan precipitaciones.

Al llegar la noche, Hermosillo registrará una temperatura aproximada de 27 grados, con sensación térmica de 26 y cielo completamente despejado. El viento soplará suave desde el noroeste, y el ambiente se mantendrá cálido. El índice UV descenderá a nivel bajo, y la visibilidad permanecerá sin límites. Para la madrugada del martes, el pronóstico indica condiciones similares: cielo mayormente despejado, 23 grados y cero por ciento de probabilidad de lluvia.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)