Clima en Sonora: ¿Habrá LLUVIAS por el HURACÁN 'Priscilla' HOY lunes 6 de octubre?

Hermosillo, Sonora.- Las autoridades meteorológicas están atentas al huracán 'Priscilla', el cual tendrá efectos en estados del Pacífico mexicano. Sin embargo, la entidad de Sonora se mantendrá exenta de sus efectos al menos este lunes 6 de octubre de 2025. Para que tomes las precauciones necesarias, aquí en TRIBUNA te compartimos el pronóstico del clima y el tiempo íntegro. ¡Aquí todos los detalles!

Así será el clima en Sonora este lunes

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el huracán 'Priscilla' mantiene una amplia circulación que está generando lluvias intensas en el occidente, sur y sureste del país, pero Sonora permanecerá bajo un ambiente estable, sin precipitaciones.

Así será el clima en Sonora este lunes. Foto: Conagua

Durante la mañana, el estado presenta temperaturas frescas en zonas serranas y templadas en los valles, con neblinas ligeras en puntos del noroeste. En municipios como Nogales, Cananea y Agua Prieta, el amanecer es frío, mientras que en Hermosillo y Ciudad Obregón el ambiente se mantendrá templado con cielo despejado.

A lo largo de la tarde, el calor volverá a dominar. Se esperan temperaturas máximas de 35 a 40°C, especialmente en el centro y sur del estado, incluyendo zonas de Guaymas, Cajeme y Hermosillo. Aunque el cielo se mantendrá parcialmente nublado en algunas áreas, no hay condiciones para lluvias. El viento soplará con dirección variable de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora, principalmente en las zonas costeras.

Por la noche, el clima en Sonora será cálido en la mayor parte del territorio y templado en zonas altas. No se prevén lluvias, aunque se podrían registrar ráfagas de viento de hasta 40 kilómetros por hora en municipios del norte y del litoral.

Mientras tanto, en el resto del país, las condiciones contrastan notablemente. Los desprendimientos nubosos del huracán 'Priscilla' provocarán lluvias intensas en Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, con oleaje elevado que alcanzará hasta seis metros de altura en las costas del Pacífico central. En el sur y sureste de México, la onda tropical número 36 y una circulación ciclónica sobre el golfo de México generarán lluvias torrenciales en Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Tabasco y la Península de Yucatán, acompañadas de descargas eléctricas y posibles deslaves.

El SMN reiteró que, aunque el huracán 'Priscilla' no representa peligro directo para el noroeste del país, su circulación influye ligeramente en la formación de nubes en el Pacífico y en el comportamiento de las corrientes de viento. Por ahora, el estado de Sonora mantiene condiciones estables, ideales para actividades al aire libre, siempre con las debidas precauciones ante el calor.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)