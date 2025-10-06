Clima en Sonora: Prevén CHUBASCOS con LLUVIAS para costa y sur, HOY en la NOCHE; a esta HORA lloverá

Hermosillo, Sonora.- ¿Tienes planes para este lunes 6 de octubre en la noche? Si es así, es mejor que consultes el estado del clima, porque para esta noche están previendo chubascos con lluvias puntuales fuertes y descargas eléctricas. Aquí te contamos lo que indican la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) con la hora en la que lloverá; no dejes de leer para que las precipitaciones no te tomen por sorpresa.

De acuerdo con el reporte del SMN, de las 18:00 horas a las 21:00 horas se esperan chubascos con lluvias puntuales fuertes y descargas eléctricas en las regiones de la costa y sur de Sonora, así como vientos de 30 a 40 kilómetros por hora (km/h). Como TRIBUNA te informó puntualmente, por el huracán 'Priscilla' categoría uno se pueden esperar lluvias para el 11 y 12 de octubre. Aun así, la Conagua señala que se pueden esperar temperaturas de 35 a 40 grados centígrados y con la propagación de nublados en niveles medios y altos, aunque la posibilidad de precipitaciones es baja.

Las autoridades del clima están previendo chubascos con lluvias para la costa y sur

El comunicado de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) en Sonora informó que Armando Castañeda Sánchez, coordinador estatal de Protección Civil, indicó que las bandas nubosas del ciclón podrían ocasionar algunas lluvias sobre el estado de Sonora, principalmente en el periodo que comprende del 11 al 12 de octubre.

¿Cómo será el clima para mañana martes 7 de octubre en Sonora?

Para mañana martes 7 de octubre en Sonora, se espera cielo medio nublado a nublado durante el día, con un ambiente templado. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de dirección variable de 10 a 25 km/h con rachas de 30 a 50 km/h. Las temperaturas tendrán variaciones de 35 a 40 grados centígrados. Los reportes también indican: "ingreso de humedad abundante y de nublados dispersos, que se desprenden del huracán 'Priscilla', siendo posibles algunas precipitaciones ligeras y muy aisladas".

¿Cómo se mantiene el huracán 'Priscilla'?

Hasta la publicación de esta nota, 'Priscilla' se mantenía como huracán categoría 1 en la escala de Saffir-Simpson; se localiza a 300 kilómetros al suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y 495 kilómetros al sur-sureste de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

??El #Huracán #Priscilla continúa desplazándose sobre el occidente del país.



Toda la información en el gráfico. pic.twitter.com/qjc2tGwmjO — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 7, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui