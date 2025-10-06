Municipio de Huatabampo intensifica los trabajos de fumigación contra el dengue

Huatabampo, Sonora.- De acuerdo al Informe Epidemiológico de la Secretaría de Salud, Huatabampo se ha convertido en el único municipio de la Región del Mayo libre del dengue; sin embargo, la población denuncia la constante presencia de moscos en sus colonias.

Por ello, el Ayuntamiento de Huatabampo intensificó la campaña de fumigación contra el dengue en la cabecera municipal y sus comunidades rurales, como parte crucial de su estrategia para combatir al mosco transmisor.

Hoy, en equipo con el Distrito de Salud y el Ayuntamiento, estamos intensificando nuestro programa de fumigación. Esta es una medida fuerte y necesaria para combatir al mosco transmisor del dengue en cada rincón de nuestro municipio", indicó Alberto Vázquez Valencia, presidente municipal.

El edil precisó que durante este domingo se inició con la fumigación de la colonia Ampliación Guadalupe Ríos, Guadalupe Ríos, La Laguna, PRI 90, Ranchería, El Rastro, Santa Cruz, Los Juris, La Hacienda, El Trébol y la Nuevo Sonora.

Asimismo, se fumigaron El Fraccionamiento Las Palmas, la colonia Nuevo Amanecer, Nueva Esperanza, Los Naranjos, Muñoz, La 14 y El Alhuate.

La lucha contra el dengue es una responsabilidad compartida. Juntos, Gobierno y ciudadanía, haremos de Huatabampo un lugar más limpio y más seguro para nuestras familias", puntualizó.

Fuente: Tribuna del Yaqui