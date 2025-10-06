Pide Salud Sonora reforzar las medidas para prevenir la proliferación del dengue

Hermosillo, Sonora.- Para prevenir la proliferación del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue, la Secretaría de Salud en Sonora exhorta a la población a mantener sus hogares y patios libres de criaderos, especialmente después de las lluvias.

La dependencia estatal subrayó que, entre las recomendaciones principales para mantener hogares y entornos limpios, está tapar los recipientes donde se almacene agua para uso doméstico, así como lavar y cepillar piletas, tinacos y cubetas al menos una vez por semana.

También cambiar frecuentemente el agua de floreros y bebederos de mascotas, además de usar ropa de manga larga y repelente, principalmente durante las primeras horas del día y al atardecer, cuando el mosquito es más activo. La Secretaría de Salud continúa colaborando con los ayuntamientos y comités de salud en la realización de jornadas de descacharre, con el fin de eliminar objetos que puedan acumular agua y convertirse en criaderos.

Asimismo, se impulsan actividades de prevención y promoción de la salud en escuelas, colonias y centros de trabajo, las cuales incluyen pláticas informativas, distribución de materiales educativos y la formación de comités vecinales de salud, con el fin de fortalecer la participación comunitaria en el control del vector.

Al detectarse un caso sospechoso o confirmado de dengue, el personal especializado acude al domicilio para aplicar medidas de control vectorial, como el rociado intradomiciliario en paredes y la nebulización en el área circundante.

uD83EuDD9FuD83DuDEAB Seguimos con visitas casa por casa para control larvario en la colonia Industrial de Caborca.



uD83DuDC9C Prevenir el dengue está en nuestras manos.#SaludSonora #PrevenciónEsSalud pic.twitter.com/mAtgxdLvni — Salud Sonora (@ssaludsonora) October 7, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui