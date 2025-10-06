Por huracán 'Priscilla', Gobierno de Sonora advierte LLUVIAS esta semana

Hermosillo, Sonora.- El Gobierno de Sonora, mediante la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), advierte lluvias para esta semana por la cercanía del huracán 'Priscilla', categoría 1. Aquí te presentamos el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) sobre las condiciones del tiempo que podrían presentarse.

El gobierno informa que, debido al acercamiento, en Sonora podrían presentarse lluvias durante la presente semana. "Actualmente se mantiene en vigilancia, sobre el océano Pacífico, 'Priscilla', el cual no se espera que impacte directamente las costas mexicanas. Se anticipa que el fenómeno se desplace de forma paralela a la costa occidental de México, hacia el noroeste del país", señala el boletín informativo de las autoridades.

Así es la trayectoria del huracán 'Priscilla' categoría 1

Por su parte, Armando Castañeda Sánchez, coordinador estatal de Protección Civil, indicó que las bandas nubosas del ciclón podrían ocasionar algunas lluvias sobre el estado de Sonora, principalmente en el periodo que comprende del 11 al 12 de octubre. A su vez, una nueva zona de baja presión empieza a desarrollarse sobre dicho océano, por lo que se mantiene en vigilancia su evolución. Al momento presenta un 60 por ciento de probabilidad de convertirse en ciclón tropical durante los próximos siete días.

¿Cuál es la trayectoria de 'Priscilla'?

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, 'Priscilla' sigue ganando fuerza y hasta el momento se mantiene como huracán categoría 1. A las 6:00 horas de este lunes 6 de octubre, se localizaba a 390 kilómetros al sur-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 675 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. De momento, los estados que experimentan afectaciones directas son Michoacán, Guerrero, Nayarit y Baja California Sur.

Ante las posibles lluvias, Protección Civil en Sonora emitió una serie de recomendaciones:

Resguardarse en un lugar seguro durante la presencia de tormentas.

Evitar cruzar ríos, arroyos o zonas con encharcamientos.

Revisar y mantener limpios los desagües del hogar.

No tirar basura en las calles, ya que puede obstruir alcantarillas y provocar inundaciones.

Ante cualquier emergencia, marcar de inmediato a la línea telefónica 911.

Pronóstico meteorológico por poblaciones

Fuente: Tribuna del Yaqui