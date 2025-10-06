Priscilla provocará lluvias, Guaymas lidera casos de dengue y más en el Tribuna Top 3 Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- La mejor forma de arrancar esta semana es informado y llegaste al lugar indicado, porque TRIBUNA te presenta las tres noticias más importantes de este lunes 6 de octubre. Quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Sonora para que conozcas los acontecimientos que están marcando la pauta en el estado. Por ejemplo, hoy conoce el pronóstico de lluvias para esta semana por el paso del huracán Priscilla, que ya es categoría 1.

Así comienza el Tribuna Top 3 Sonora

Guaymas acumula más casos de dengue

La Secretaria de Salud en Sonora anunció en su reciente informe Epidemiológico de Dengue que el municipio de Guaymas acumula el mayor número de casos de dengue, con 44. Después le siguen Pitiquito con 17, Cajeme con 11 y Navojoa con seis.

Construirán nuevo hospital en Hermosillo

Durante la reciente conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó la construcción de un nuevo hospital en la capital de Sonora. Este nuevo centro médico vendrá a sustituir el Hospital General Dr. Fernando Ocaranza

Advierten lluvias por Priscilla

El Gobierno de Sonora y la Unidad Estatal de Protección Civil advirtieron a la población que se presentarán lluvias esta semana en el estado, debido a la cercanía del huracán Priscilla, categoría 1, en las costas mexicanas. Se espera la llegada de precipitaciones entre el 11 y el 16 de octubre.

