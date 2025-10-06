Ciudad Obregón, Sonora.- El titular de la Secretaría de Imagen Urbana y Servicios Públicos, Gerardo Sastre Iriarte, dio a conocer la mañana de este lunes que, entre la semana del 29 de septiembre al 4 de octubre del presente año, se llevaron a cabo trabajos de bacheo en las principales vialidades del municipio, utilizando un total de 324 metros cúbicos de carpeta asfáltica.

El funcionario municipal destacó que para la realización de estos trabajos se han conformado 20 cuadrillas de trabajadores que actualmente realizan estas acciones en diferentes puntos de la ciudad como: Boulevard Ramírez y Coahuila, París y Minatitlán, París entre 300 y Boulevard Las Torres, Antonio Caso entre Club de Leones y Kino.

Realizan bacheo en vialidades principales de Ciudad Obregón con más de 300 metros cúbicos de asfalto

Además, indicó que se está bacheando en los sectores comprendidos entre la calle 6 de abril entre Justo Sierra y Kino, 6 de abril entre Coahuila y California, Mayo entre Miguel Alemán y Quintana Roo, Antonio Caso entre Kino y Boulevard Colonial, Camino Real entre Coahuila y Tabasco, entre otros.

Se han retirado hasta 67 metros cúbicos de escombro, esto con el fin de mantener un municipio de Cajeme más limpio, ordenado y seguro.

