Sheinbaum confirma construcción de NUEVO HOSPITAL en Hermosillo, Sonora: Esto se sabe

Ciudad de México.- La primera presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, encabeza su tradicional conferencia 'Mañanera del Pueblo' desde el Salón Guillermo Prieto de Palacio Nacional. Este lunes 6 de octubre de 2025, fue cuestionada sobre la construcción del nuevo nosocomio de sustituiría al Hospital General 'Dr. Fernando Ocaranza', ubicado en la ciudad de Hermosillo, Sonora.

Durante la rueda de prensa, medios de comunicación le recordaron a la presidenta Sheinbaum Pardo que la construcción del nuevo hospital fue un proyecto impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y que durante su administración se autorizó el terreno, sin embargo, a la fecha de publicación de esta nota, no se han presentado avances ni los presupuestos para este inmueble.

La primera presidenta de México habló sobre el nuevo hospital de Hermosillo. Foto: Twitter

Ante esto, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano señaló que el hospital, el cual será administrado por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) sí se va a construir. Apuntó que en el Gobierno de la Cuarta Transformación (4T) ya están revisando todos los nuevos hospitales, y que este inmueble, que sustituiría al Hospital General 'Dr. Fernando Ocaranza' está contemplado: "Sí se va a construir [el nuevo hospital de Sonora], estamos revisando todos los nuevos hospitales".

En su intervención, señaló que el Gobierno de México atiende a las necesidades de la gente, así como de los nosocomios: "El Issste tiene un planteamiento, que es una parte también del IMSS-Bienestar. En algunos casos la gente pide hospitales de primer nivel, de segundo nivel y muchas veces lo que se requiere son servicios de salud pero ampliados; se requieren las dos cosas, el centro de salud con servicios ampliados es una entro de salud que tiene distintos consultorios para especialistas pero también tiene camas para las operaciones más básicas y también para partos, entonces hay una orientación de construir más estos.

Apuntó que en esta clase de proyectos se contempla al nuevo nosocomio de Hermosillo: " En esa planeación se está viendo también el caso del Hospital de Sonora, pero sí está en el proyecto". No obstante, la jefa del Ejecutivo Federal mexicano no señaló cuándo iniciaría la construcción de este inmueble, ni si tendrá un diálogo pronto con el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo Montaño.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'