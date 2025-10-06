Edición Impresa Suscríbete
Gobierno de Hermosillo

Sonora: Antonio Astiazarán busca inversiones en Phoenix para impulsar a Hermosillo

Durante un periodo de tres días, el alcalde Antonio Astiazarán estará fuera de Hermosillo, ya que viajará a Estados Unidos para buscar inversiones

Sonora: Antonio Astiazarán busca inversiones en Phoenix para impulsar a Hermosillo
Alcalde de Hermosillo viaja a Phoenix a atraer inversiones Foto: Internet/Ilustrativa

Hermosillo, Sonora.- El presidente municipal de Hermosillo, Antonio Astiazarán, informó que viajará a Phoenix, Arizona, para participar en una serie de eventos de promoción económica con el objetivo de atraer nuevas inversiones a la capital sonorense. 

El alcalde destacó que la seguridad en la ciudad ha sido un factor clave para detonar el interés de inversionistas, lo cual ha derivado en el desarrollo de nuevos parques industriales en diversas zonas de la ciudad. 

Antonio Astiazarán
Antonio Astiazarán

"Salgo a Phoenix, donde estaremos tres días participando en eventos, porque allá hay un auge en inversiones, especialmente en el sector de semiconductores, y buscaremos posicionar a Hermosillo", señaló.  Agregó que el libramiento carretero será una ventaja para estos proyectos.

Fuente: Tribuna del Yaqui 

Temas
Otras Noticias

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones