Sonora: Antonio Astiazarán busca inversiones en Phoenix para impulsar a Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- El presidente municipal de Hermosillo, Antonio Astiazarán, informó que viajará a Phoenix, Arizona, para participar en una serie de eventos de promoción económica con el objetivo de atraer nuevas inversiones a la capital sonorense.

El alcalde destacó que la seguridad en la ciudad ha sido un factor clave para detonar el interés de inversionistas, lo cual ha derivado en el desarrollo de nuevos parques industriales en diversas zonas de la ciudad.

"Salgo a Phoenix, donde estaremos tres días participando en eventos, porque allá hay un auge en inversiones, especialmente en el sector de semiconductores, y buscaremos posicionar a Hermosillo", señaló. Agregó que el libramiento carretero será una ventaja para estos proyectos.

Fuente: Tribuna del Yaqui