"Sonora avanza en educación": Froylán Gámez destaca modernización de planteles

Hermosillo, Sonora.- El Secretario de Educación y Cultura en Sonora, Froylán Gámez Gamboa, destacó la infraestructura educativa que se desarrolla en Sonora, por parte del Gobierno Federal, para mejorar los planteles de educación básica.

Froylán Gámez dijo que en Sonora se desarrollan más proyectos de infraestructura educativa que son de gran beneficio para los planteles, con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a través del programa 'La Escuela es Nuestra', donde deciden gobierno, junto con padres de familia, la infraestructura que se requiere.

"Agradecemos los recursos del programa 'La Escuela es Nuestra', que impulsó la presidenta Claudia Sheinbaum y que inició en el sexenio pasado con nuestro gobernador y que les dará un segundo espacio a los jóvenes de esta secundaria para realizar sus actividades artísticas y culturales".

Dijo que las obras servirán para todo tipo de actividades que se desarrollan en los planteles, tanto deportivas como académicas. 69,302 escuelas públicas de nivel básico y medio superior han sido beneficiadas con el programa nacionalmente, con inversiones históricas para el desarrollo de infraestructura en los planteles educativos que benefician a millones de estudiantes.

Fuente: Tribuna del Yaqui