Sonora: Fomentan actividades culturales y recreativas en el Bosque Urbano La Sauceda

Hermosillo, Sonora.- El Bosque Urbano La Sauceda llevó a cabo un fin de semana lleno de actividades culturales, ambientales y recreativas que reunieron a familias hermosillenses en torno al arte, la naturaleza y la convivencia comunitaria.
Las actividades iniciaron el viernes 3 de octubre con la Caza de tesoros por el Día del Murciélago, dirigida a niñas, niños y sus familias, así como con la charla Econversando: 'Hermosillo entre el Desierto y el Agua', en colaboración con Caminantes del Desierto, con la participación de Lara Mercado, de BioCiencias, y el doctor Joaquín Murrieta, director de Ecología Cultural en Watershed Management Group.
Ese mismo día se realizó el taller de danza aérea para adultos, que registró cupo lleno y gran entusiasmo por parte de las y los participantes. El pasado sábado continuaron las actividades con el taller de danza aérea infantil, también con cupo lleno, además del programa Pequeños Guardabosques de educación ambiental y una jornada de limpieza y reforestación, que promovió el cuidado del entorno mediante la plantación de especies nativas.
Durante este día y el domingo 5 de octubre se llevó a cabo el taller de calaveras de cartón, que acercó a las familias a las tradiciones mexicanas a través de la creatividad y el arte.
Fuente: Tribuna del Yaqui