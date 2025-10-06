Sonora: Fomentan actividades culturales y recreativas en el Bosque Urbano La Sauceda

Hermosillo, Sonora.- El Bosque Urbano La Sauceda llevó a cabo un fin de semana lleno de actividades culturales, ambientales y recreativas que reunieron a familias hermosillenses en torno al arte, la naturaleza y la convivencia comunitaria.

Las actividades iniciaron el viernes 3 de octubre con la Caza de tesoros por el Día del Murciélago, dirigida a niñas, niños y sus familias, así como con la charla Econversando: 'Hermosillo entre el Desierto y el Agua', en colaboración con Caminantes del Desierto, con la participación de Lara Mercado, de BioCiencias, y el doctor Joaquín Murrieta, director de Ecología Cultural en Watershed Management Group.

Ese mismo día se realizó el taller de danza aérea para adultos, que registró cupo lleno y gran entusiasmo por parte de las y los participantes. El pasado sábado continuaron las actividades con el taller de danza aérea infantil, también con cupo lleno, además del programa Pequeños Guardabosques de educación ambiental y una jornada de limpieza y reforestación, que promovió el cuidado del entorno mediante la plantación de especies nativas.

Durante este día y el domingo 5 de octubre se llevó a cabo el taller de calaveras de cartón, que acercó a las familias a las tradiciones mexicanas a través de la creatividad y el arte.

Así se vivió La Sauceda este fin de semana: un lugar lleno de vida, cultura y participación ciudadana. ?



Gracias a la energía de las y los sonorenses, se llevaron a cabo actividades que dan vida a este espacio. uD83CuDF33



Sigamos transformando juntos esta área que refleja el orgullo y… pic.twitter.com/Nt3s9RU2jj — Gobierno del Estado de Sonora (@gobiernosonora) October 6, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui