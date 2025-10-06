Viviendas del Bienestar en Hermosillo continuará con nuevos predios: Gobierno de Sheinbaum

Ciudad de México.- La primera etapa del programa Viviendas del Bienestar en Hermosillo continuará luego de que autoridades federales y estatales confirmaran la existencia de predios alternativos para avanzar con las obras. El proyecto, originalmente planeado en el terreno conocido como CADAM, al poniente de la capital de Sonora, fue pausado tras la oposición de algunos vecinos. Sin embargo, el Gobierno Federal reiteró su compromiso de mantener activa la estrategia de construcción de vivienda social.

Durante la conferencia 'Mañanera de Pueblo' de este lunes 6 de octubre realizada en Palacio Nacional, Edna Vega Rangel, secretaria de Ordenamiento Territorial y Agrario de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), explicó que el predio de CADAM es propiedad federal y que desde la administración anterior, a cargo del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), se había trabajado junto al gobernador Alfonso Durazo Montaño para definir su destino.

Vecinos de Hermosillo se opusieron a la construcción de vivienda en HMO. Foto: Facebook

Añadió que, pese a la oposición vecinal, el proyecto no se cancelará y será reubicado para dar continuidad al plan de vivienda: "Vamos a atender con mayor precisión, con mayor atención a la gente que se opone, explicándole el proyecto del programa. Entonces [ante] esa en suspensión, el gobernador ofreció varias alternativas de predios para compensar este".

Las instituciones de Infonavit y Conavi están avanzando con las nuevas propuestas de la lógica de consensuar con la población, el proyecto", detalló la funcionaria.

Vega Rangel sostuvo que la inconformidad de algunos colonos obedece a prejuicios injustificados sobre la calidad de las viviendas impulsadas por Infonavit y Conavi, organismos encargados de desarrollar los proyectos. En ese sentido, destacó que las dependencias ya analizan nuevos terrenos propuestos por el Gobierno estatal, priorizando el consenso con la comunidad para garantizar que el proyecto avance sin conflictos.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo subrayó la importancia del diálogo con los ciudadanos ante las manifestaciones en torno al proyecto: "Cuando hay protestas ciudadanas, siempre hay que dialogar, independientemente de si uno está de acuerdo o no. No hay una decisión definitiva, se privilegió hablar con las personas".

Fuente: Tribuna del Yaqui / Conferencia 'Mañanera del Pueblo'