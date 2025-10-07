Así estará el clima en Hermosillo HOY 7 de octubre: CALOR durante el día y noche fresca

Hermosillo, Sonora.- Hermosillo amaneció con un cielo despejado y una temperatura agradable, ideal para iniciar la jornada sin complicaciones por el calor extremo que caracteriza a la capital de Sonora. Sin embargo, conforme avance el día, se espera que las condiciones cambien ligeramente, con temperaturas que alcanzarán valores cercanos a los 39°C, típicos de esta temporada otoñal. Para que tomes precauciones, aquí te compartimos el pronóstico del clima completo de este martes 7 de octubre.

Así será el clima en Hermosillo

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel, esta mañana el cielo permanecerá completamente soleado, con temperaturas que irán en aumento desde los 20°C a las 6:00 horas hasta 28°C alrededor de las 9:00. La sensación térmica se mantendrá muy similar, sin variaciones significativas, mientras que el viento soplará con dirección noreste a una velocidad de entre 10 y 22 kilómetros por hora, manteniendo una atmósfera estable.

Así será el clima en Hermosillo este martes. Foto: Conagua

El índice UV será bajo durante las primeras horas, aunque se recomienda precaución hacia media mañana, cuando se elevará a nivel medio, por lo que el uso de protector solar será importante si se realizan actividades al aire libre. Durante la tarde, el panorama se tornará más cálido, alcanzando los 38°C cerca de las 14:00 horas, con cielos de nubes y claros. La sensación térmica rondará los 35 °C, y el viento cambiará su dirección hacia el suroeste, con rachas que podrían llegar hasta los 25 kilómetros por hora.

A pesar del aumento térmico, no hay probabilidad de lluvia, por lo que el clima seguirá seco. El índice UV se mantendrá en niveles altos (entre seis y siete), lo que hace recomendable limitar la exposición solar entre las 11:00 y las 15:00 horas. Hacia el final del día, el ambiente se volverá más templado y parcialmente nuboso. A las 20:00 horas, se prevé una temperatura de 32 °C, mientras que para las 23:00, el termómetro descenderá hasta los 30°C con una sensación térmica de 29°C.

El cielo se mantendrá cubierto, aunque sin probabilidad de lluvia, con viento suave del suroeste entre siete y 25 kilómetros por hora. La temperatura mínima estimada para esta noche es de 27°C, con una humedad cercana al 40 por ciento, presión atmosférica de 1008 mb y punto de rocío de 7°C, lo que se traduce en un ambiente cálido pero sin bochorno excesivo.

El índice UV nocturno se mantendrá en 0, mientras que la fase lunar será de luna llena, visible durante gran parte de la noche, gracias a las buenas condiciones de visibilidad en la región.

Fuente: Tribuna del Yaqui