Bajan los homicidios, buscan a dos exagentes de la AMIC prófugos y más en el Tribuna Top 3 Sonora

Ciudad Obregón, Sonora.- No termines este martes 7 de octubre sin antes conocer la información más relevante e interesante que ocurre en el estado a través de Tribuna Top 3 Sonora. En este resumen encontrarás las tres noticias más importantes que están marcando la agenda estatal, para que no pierdas ningún detalles. En la edición de hoy podrás conocer los detalles del último informe sobre reducción de homicidios en la entidad.

Así comienza el Tribuna Top 3 Sonora

Detienen buque de Singapur en Guaymas

El titular de la Secretaría de Marina, el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, confirmó que el buque tanque BW Wren, con bandera de Singapur, se encuentra retenido en el puerto de Guaymas mientras autoridades federales realizan pruebas sobre su carga. La embarcación permanece en el sitio desde la semana pasada.

Ofrecen recompensa por exagentes de la AMIC

La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) informó que ofrecen una recompensa de 500 mil pesos por dos exagentes de la AMIC que se encuentran prófugos tras haber baleado por error a un abogado en la ciudad de Hermosillo el pasado mes de mayo. Los exoficiales son identificados como Miguel Ángel Palafox López y Argel Azael Luna Delgado.

Reducen los homicidios en el estado

Durante la reciente conferencia mañanera de Claudia Sheinbaum se informó que Sonora es de los 10 estados con mayor reducción de violencia letal en el primer año de gobierno de la presidenta; por ejemplo, los homicidios cayeron un 46 por ciento en la entidad gobernada por Alfonso Durazo.

uD83DuDCF0 ¡No te pierdas Tribuna Top 3 de las Noticias en Sonora con Casa Ley! uD83CuDF1F Mantente informado sobre los acontecimientos más relevantes y las historias que están dando de qué hablar en nuestra región. uD83DuDCE3https://t.co/OQzUaNA2sR#TribunaTop3 #NoticiasSonora #CasaLey #Top3 uD83CuDF0D? pic.twitter.com/TG5JScZHON — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) October 8, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui