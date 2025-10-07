Bulevar Centenario en Navojoa se desmorona a causa de socavones

Navojoa, Sonora.- La Unidad Municipal de Protección Civil (UMPC) en Navojoa acudió al bulevar Centenario para cerrar parcialmente el paso vehicular en la zona tras la aparición de un nuevo socavón, a la altura de la calle Corregidora, en el carril que conduce de poniente a oriente.

Según las autoridades municipales, el bulevar Centenario es uno de los puntos más críticos en cuanto a drenajes colapsados en la ciudad, ya que desde hace más de dos años, las lluvias y el afloramiento de aguas negras han ocasionado que se presenten múltiples socavones, lo que representa un riesgo para los automovilistas.

Sin embargo, fue este martes cuando se reportó la presencia de un nuevo socavón en el bulevar, donde gran parte de la vialidad colapsó y se estima que, con el paso de los vehículos, más parte del área afectada pudiera seguir derrumbándose, por lo que vecinos hicieron un llamado a las autoridades para rehabilitar el bulevar.

Fuente: Tribuna del Yaqui