Buque con bandera de Singapur continúa retenido en el Puerto de Guaymas

Guaymas, Sonora.- A una semana de que fue retenido por la Secretaría de Marina (Semar) por presuntamente transportar algún tipo de sustancia ilegal, un buque tanque con bandera de Singapur continúa atracado en el muelle de recepción de la terminal marítima de Petróleos Mexicanos (Pemex) en el Puerto de Guaymas.

Las autoridades navales no han permitido que la tripulación del navío descienda a tierra, y hasta el momento no se ha emitido un comunicado oficial sobre esta situación por parte de la Segunda Región Naval de la Secretaría de Marina.

Durante la mañanera de hoy martes 7 de octubre de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional, y al ser cuestionado al respecto, el secretario de Marina, almirante Raymundo Pedro Morales, confirmó la permanencia del buque de Singapur en este Puerto y bajo investigación federal, bajo sospecha de transportar sustancia ilegal, sin especificar si se trata de drogas o combustible, e igual ocurre con otro navío en Topolobampo, Sinaloa.