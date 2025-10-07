Clima en Sonora: ¿A qué HORA habrá LLUVIAS en Ciudad Obregón HOY martes 7 de octubre?

Ciudad Obregón, Sonora.- La mañana de este martes 7 de octubre de 2025 comenzó con un ambiente cálido y cielo parcialmente nublado en Ciudad Obregón, la cabecera municipal de Cajeme, donde se prevé un ligero descenso en la temperatura durante la tarde, acompañado de probabilidad de lluvias débiles. Para que tomes precauciones, aquí en TRIBUNA te compartimos el pronóstico del clima y el tiempo íntegro.

Así será el clima en Obregón este martes

De acuerdo con los reportes del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la plataforma The Weather Channel, el clima en Ciudad Obregón mantendrá condiciones variables a lo largo del día. Durante las primeras horas de la mañana, el termómetro marcará entre 21 y 24°C, con viento del norte de hasta 16 kilómetros por hora y sensación térmica agradable.

Así será el clima en Ciudad Obregón este martes. Foto: Conagua

El cielo se mantendrá entre nubes y claros, sin registro de lluvia ni incremento significativo en la humedad. Hacia el mediodía, las condiciones cambiarán ligeramente, pues se espera un aumento de nubosidad que podría cubrir gran parte del cielo obregonense. Según el pronóstico, entre las 11:00 y 13:00 horas el cielo permanecerá cubierto, alcanzando una temperatura máxima cercana a los 30 grados, mientras que la sensación térmica rondará los 31°C.

En ese lapso, el índice UV se ubicará en niveles medios, por lo que se recomienda utilizar protección solar si se realizan actividades al aire libre. A partir de las 14:00 horas, se prevé un incremento de humedad y la posibilidad de lluvia débil, con una probabilidad de hasta 30 por ciento, según The Weather Channel. Estas precipitaciones serían de corta duración y de baja intensidad, con acumulaciones menores a un milímetro. El ambiente se mantendrá templado, con temperatura promedio de 27°C y vientos suaves del norte.

Durante la tarde y primeras horas de la noche, el cielo continuará mayormente cubierto, con temperatura descendiendo a 25 grados y sensación térmica de 26°C. Las lluvias débiles podrían persistir de manera intermitente hasta alrededor de las 17:00 horas, aunque sin riesgo de tormentas fuertes. Ya por la noche, entre las 20:00 y 23:00 horas, el pronóstico indica un ambiente nublado a parcialmente nuboso, sin probabilidad de lluvias, con temperatura en torno a los 24°C.

El viento será calmo y de dirección variable, mientras que la humedad relativa alcanzará niveles cercanos al 60%, generando un ambiente más fresco y húmedo. En general, Ciudad Obregón tendrá un martes con cielo variable, calor moderado y posibles lluvias aisladas por la tarde, sin que se prevean afectaciones mayores en la movilidad urbana o en las actividades cotidianas. La temperatura máxima esperada será de 35°C, y la mínima, cercana a 26°C, con visibilidad amplia y presión atmosférica estable.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel