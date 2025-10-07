Clima en Sonora: Alertan por LLUVIAS para Ciudad Obregón por HURACÁN 'PRISCILLA'; estos DÍAS lloverá

Ciudad Obregón, Sonora.- El huracán 'Priscilla', categoría 2, que está actualmente en el Pacífico, provocará lluvias para Ciudad Obregón; así lo está alertando la Unidad Municipal de Protección Civil. TRIBUNA te cuenta el último reporte de las autoridades del clima; no dejes de leer para que estés informado, para que las precipitaciones no te tomen por sorpresa.

El Gobierno Municipal de Cajeme, a través de la Unidad Municipal de Protección Civil, informó que el huracán 'Priscilla', actualmente categoría 2 en el Pacífico, podría generar lluvias ligeras a moderadas en la región entre los días 10 y 15 de octubre en Ciudad Obregón. Por otra parte, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua (Conagua), continuará el ingreso de humedad y de nublados por 'Priscilla', lo que va a mitigar las temperaturas y producirá algunas precipitaciones en la Sierra Madre Occidental. Sin embargo, las temperaturas que podrían presentarse varían entre los 35 y 40 grados centígrados.

Así será el clima para hoy

El titular de Protección Civil Municipal, Francisco Mendoza Calderón, explicó que, aunque el fenómeno se mantiene alejado de las costas de Sonora, sus efectos indirectos podrían provocar chubascos aislados y encharcamientos, principalmente durante la segunda mitad de la semana. "El huracán 'Priscilla' podría originar en Sonora lluvias con acumulados de hasta 30 milímetros, lo que nos generaría en Cajeme posibles chubascos y encharcamientos", indicó Mendoza Calderón.

Por eso, la Unidad Municipal de Protección Civil exhorta a la población a mantenerse informada a través de medios oficiales, evitar compartir información no verificada y comunicarse al número de emergencias 911 ante cualquier situación de riesgo. Por su parte, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que en Sonora de las 15:00 horas a las 18:00 horas se podrán esperar lluvias y chubascos con posibles descargas eléctricas en las regiones norte, costa, centro, este y sur.

Por otra parte, el boletín de la tarde del SMN señaló: "Este día, el huracán Priscilla se desplazará lentamente al sur de Baja California Sur; su circulación y bandas nubosas mantendrán la probabilidad de lluvias muy fuertes a puntuales intensas en Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit, así como lluvias fuertes en Jalisco y Colima".

Así es la trayectoria de 'Priscilla'

