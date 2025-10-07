Clima en Sonora: Prevén LLUVIAS para HOY martes 7 de octubre en la NOCHE por canal de baja presión y 'Priscilla'

Hermosillo, Sonora.- ¿Tienes planes para este martes 7 de octubre en la noche? Sí es así, TRIBUNA te cuenta todos los detalles del clima, pues las autoridades están previendo lluvias fuertes, esto a causa de un canal de baja presión y el huracán 'Priscilla', categoría 2. No dejes de leer para tener toda la información proporcionada por la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el boletín vespertino del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se esperan lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas en las regiones de la costa, centro, este y sur de Sonora de las 18:00 horas a las 21:00 horas. Además, se podrán tener vientos de 30 a 40 kilómetros por hora (km/h) con rachas de 50 a 70 km/h. Lo anterior debido a "un canal de baja presión extendido sobre el interior del país, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México", según lo dicho por las autoridades del clima.

Para hoy martes 7 de octubre se prevén lluvias para la noche por un canal de baja presión y el huracán 'Priscilla' categoría 2

Además, de parte de la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC), señaló que las bandas nubosas del ciclón podrían ocasionar algunas lluvias sobre el estado de Sonora, principalmente en el periodo que comprende del 11 al 12 de octubre, esto a causa del huracán 'Priscilla' categoría 2.

¿Cómo será el clima para mañana miércoles 8 de octubre en Sonora?

De acuerdo con el pronóstico, se prevé cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias aisladas en Sonora. Por la mañana, se espera un ambiente fresco a templado. Por la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso en la región; previéndose temperaturas extremadamente calurosas en Sonora. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 40 km/h.

Huracán 'Priscilla' categoría 2 sigue su curso

Hasta el momento, 'Priscilla' se mantiene como huracán categoría 2 en la escala Saffir-Simpson; su centro se localiza a 320 kilómetros al sur-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y 575 kilómetros al oeste de Cabo Corrientes, Jalisco. De acuerdo con previsiones, 'Priscilla' podría alcanzar la categoría 3 esta misma noche. Si quieres estar enterado, no dejes de leer TRIBUNA, que tiene día, tarde y noche la información del clima para ti.

