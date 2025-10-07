Conforman 184 alumnos de secundaria la primera Banda de Guerra Monumental en Sonora

Hermosillo, Sonora.- Con la participación de 184 alumnos de seis secundarias de Hermosillo, la Secretaría de Educación y Cultura (SEC) impulsó la creación de la primera Banda de Guerra Monumental en Sonora.

Con el esfuerzo y colaboración de seis instructores, fue posible la conformación de dicha agrupación, cuya primera participación en público será durante el tradicional Desfile Cívico, Deportivo y Cultural para conmemorar el 115 Aniversario del Inicio de la Revolución Mexicana.

El titular de la SEC, Froylán Gámez Gamboa, señaló que gracias al respaldo del gobernador Alfonso Durazo, fue posible concretar este importante proyecto a través del cual sus integrantes demostrarán con talento, energía y orgullo las habilidades adquiridas al representar a sus planteles educativos.

Añadió que con la Banda de Guerra Monumental también se busca promover la disciplina que se forja en el alumnado, para seguir fomentándola a la par de su formación académica en las aulas.

El funcionario estatal refrendó el compromiso de brindarles acompañamiento para que se conviertan en la mejor Banda de Guerra Monumental de México y un ejemplo positivo para las niñas, niños y adolescentes de Sonora.

