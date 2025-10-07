Disminuyen 46% los homicidios en Sonora; es el nivel más bajo en un año, destaca Durazo

Hermosillo, Sonora.- Sonora registra una importante disminución del 46 por ciento en el promedio diario de homicidios dolosos en el último año, consolidándose como uno de los estados con mejores resultados en materia de paz.

De acuerdo con el Reporte de la Incidencia Delictiva, del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (Sesnsp), en septiembre de 2024 el promedio diario de homicidios en la entidad era de 4.10 casos, mientras que para septiembre de 2025 se redujo a 2.20, lo que representa el nivel más bajo en un año.

El gobernador Alfonso Durazo Montaño destacó, que estos avances reflejan el trabajo conjunto entre las corporaciones que integran la Mesa Estatal de Seguridad, así como la coordinación permanente con el Gabinete de Seguridad Nacional.

Estos resultados son parte de la estrategia de la Mesa Estatal de Seguridad donde con disciplina, coordinación y compromiso de todas las instituciones de gobierno trabajamos arduamente para garantizar la paz a las familias sonorenses”, subrayó.

Durazo Montaño destacó que el estado se ubica entre las 10 entidades que registran mayor disminución en el promedio diario de homicidios dolosos. Asimismo, se registra una reducción importante en la incidencia delictiva en la entidad. De 2021 a la fecha, Sonora pasó del lugar 3 al 15 a nivel nacional.

De igual forma, el homicidio doloso ha disminuido un 38 por ciento de 2021 a 2025, y de acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), Sonora se ubica en segundo lugar nacional de confianza en el trabajo de los Ministerios Públicos.

Fuente: Tribuna del Yaqui