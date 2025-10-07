Isssteson reanuda servicios de hemodiálisis en CIAS Navojoa tras problemas con tuberías

Navojoa, Sonora.- El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson) anunció que los servicios de hemodiálisis en la clínica de Navojoa se reanudaron este martes, por lo que los pacientes que lo necesiten no se verán obligados a trasladarse hacia otros municipios para recibirlos.

De acuerdo a los reportes, los pacientes tenían que trasladarse hasta tres veces por semana a otros municipios como Ciudad Obregón o Guaymas, ocasionando que este proceso resultara aún más complicado. A través de un comunicado, el Issteson explicó que el área de hemodiálisis en la clínica de Navojoa se encontraba momentáneamente fuera de servicio debido a los daños registrados durante las últimas lluvias, por lo que mientras se realizaban los trabajos de rehabilitación correspondientes, se decidió trasladar a los pacientes hacia otros municipios.

Debido a los sedimentos acumulados en las tuberías a causa de las recientes lluvias en Navojoa y la región, se presentó un desperfecto temporal en el área de hemodiálisis… El servicio a nuestras y nuestros derechohabientes se mantiene garantizado mediante nuestras unidades de traslado a las unidades médicas de Cajeme y Guaymas, con el fin de asegurar la continuidad en la atención", informó la institución médica.

Se estima que alrededor de 19 personas son las que actualmente reciben el servicio de hemodiálisis en la clínica del Isssteson en Navojoa, donde incluso, algunos de ellos vienen desde Huatabampo y otras comunidades, por lo que trasladarse a altas horas de la noche o de madrugada resulta peligroso para ellos. Por ello, además de la reanudación del servicio en la localidad, solicitaron a la clínica una solución de fondo para evitar que este desperfecto vuelva a repetirse.

No obstante, el Isssteson aseguró que la atención de hemodiálisis en el Centro Integral de Atención a la Salud (CIAS) Navojoa se realizará con normalidad este miércoles, por lo que pidió la comprensión de los derechohabientes.

Fuente: Tribuna del Yaqui