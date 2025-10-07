LLUVIAS por el huracán 'Priscilla': Así estará el clima en Sonora HOY martes 7 de octubre

Hermosillo, Sonora.- La jornada de este martes 7 de octubre de 2025 llega con cambios en el clima de Sonora, donde se esperan algunas lluvias aisladas debido a la influencia del huracán 'Priscilla', que continúa desplazándose frente a las costas del Pacífico. Aunque el fenómeno mantiene su fuerza lejos del territorio sonorense, sus bandas nubosas han comenzado a dejar humedad y ligeras precipitaciones en el sur del estado. Aquí el reporte del tiempo completo.

Así será el clima en Sonora este martes 7 de octubre

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Sonora amanecerá con un cielo parcialmente despejado y temperaturas templadas, que oscilarán entre los 14 y 22°C, dependiendo de la región. En la zona norte, municipios como Agua Prieta y Heroica Nogales registrarán cielos nublados y un ambiente más fresco, mientras que hacia el centro y sur del estado, el calor dominará durante el día.

En Hermosillo se pronostica una temperatura máxima de 39°C, con sensación térmica cercana a los 40°C y cielo medio nublado. En Guaymas, el ambiente será más húmedo, con máximas de 34°C y posibilidad de chubascos aislados. Por su parte, Ciudad Obregón alcanzará los 31 grados con probabilidad de lluvia ligera hacia el anochecer, mientras que Huatabampo podría registrar precipitaciones intermitentes durante la tarde.

En el norte de Sonora, el clima será más estable: Caborca y San Luis Río Colorado tendrán cielos despejados y máximas de 36°C, con mínimas de 18°C. En la sierra, municipios como Nácori Chico y Villa Pesqueira registrarán temperaturas más agradables, entre los 17 y 20°C, con cielo parcialmente nublado.

Durante la tarde, se espera un ambiente cálido a caluroso en la mayor parte del estado, con ráfagas de viento de hasta 45 kilómetros por hora en zonas abiertas. Ya por la noche, las temperaturas descenderán ligeramente, aunque el cielo se mantendrá con intervalos nubosos en el centro y sur, especialmente cerca de la frontera con Sinaloa.

Así será el clima en Sonora este martes. Foto: Conagua

Huracán 'Priscilla' provocará lluvias en el occidente del país

El huracán 'Priscilla', de categoría 2 en la escala Saffir-Simpson, continúa desplazándose lentamente al sur de Baja California Sur. Su circulación mantiene activa una amplia zona de inestabilidad que generará lluvias fuertes a intensas en Sinaloa, Nayarit y Baja California Sur, además de oleaje elevado y rachas de viento que podrían superar los 100 kilómetros por hora en zonas costeras.

Las autoridades recomiendan mantenerse informados sobre las condiciones meteorológicas, especialmente en zonas rurales o costeras, ya que el incremento en la humedad podría generar charcos, baja visibilidad en carretera y ráfagas de viento moderado.

Fuente: Tribuna del Yaqui / Comisión Nacional del Agua (Conagua)