Oposición en Ciudad Obregón reprueba donación millonaria para Expo Fest Cajeme; pide priorizar necesidades básicas

Ciudad Obregón, Sonora.- Regidoras y regidores de oposición en Ciudad Obregón reaccionaron ante la donación millonaria del Ayuntamiento hacia el patronato de la Expo Fest Cajeme.

El regidor Demetrio Camarena dijo estar a favor de la feria, más no con la donación económica, pues considera que había otras alternativas para encontrar recursos y reactivar esta expo.

En lo personal, mi voto fue en contra, porque es un evento que pueden organizar algunas dependencias del ayuntamiento", comentó por su parte Sara Piña.

Adriana Torres señaló que más allá de lo positivo del evento, las prioridades son otras para las y los cajemenses, como los drenajes colapsados y el estado de las calles.

Mientras que la regidora Mirna López coincidió en la importancia de espacios de esparcimiento familiar, pero anteponiendo los reclamos ciudadanos.

Espero que el resultado sea más positivo de lo proyectado, para que los recursos regresen a manos del ayuntamiento", opinó.

Un monto de seis millones de pesos, con opción a incrementarse a nueve millones, aprobó el Cabildo de Cajeme para destinarlos a la organización de la Expo Fest Cajeme 2025.

ExpoFest Cajeme 2025 ud83cudfa1ud83cudfb6Conciertos, espectu00e1culos, juegos, stands, comida, u00a1y diversiu00f3n para toda la familia!Del 07 al... Posted by Expo Fest Cajeme on Saturday, October 4, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui