Proponen en Congreso de Sonora que candidatos a diputados tengan 2 años de residencia en distrito a competir

Hermosillo, Sonora.- Propone el diputado sonorense David Figueroa Ortega reformas a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Sonora para que las candidatas y candidatos a diputaciones locales tengan residencia de por lo menos 2 años de antigüedad del distrito por el que compiten.

La propuesta del legislador tiene como propósito que las candidatas y candidatos conozcan las problemáticas y las colonias que buscan representar, por lo que se debe acreditar, cuando menos, dos años de residencia en el sector inmediatamente anteriores al día de la elección.

La misma propuesta establece, explicó David Figueroa, que el Instituto Estatal Electoral deberá verificar el nuevo requisito de residencia, ya sea por la credencial de elector, comprobante de domicilio u otra documentación.

"Tener vecindad y residencia efectiva dentro del distrito electoral correspondiente; tener vecindad y residencia a que se refiere esta fracción debe ser, cuando menos, de dos años inmediatamente anteriores al día de la elección", expresó el legislador local.

La propuesta también busca que los diputados locales tengan mayor acercamiento con su distrito y que los ciudadanos se sientan realmente representados con temas de su interés. La iniciativa adiciona una fracción al Artículo 200 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Sonora, que obliga a los aspirantes a entregar un comprobante idóneo que acredite dicha residencia al momento del registro de su candidatura. La propuesta se turnó a la comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales para su estudio.

Fuente: Tribuna del Yaqui