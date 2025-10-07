Sonora es de los 10 estados con mayor reducción de violencia letal en primer año de Sheinbaum; homicidios caen 46%

Hermosillo, Sonora.- Los homicidios dolosos en Sonora disminuyeron 46 por ciento, durante el último año, septiembre el mes con el promedio diario más bajo en los últimos doce meses, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Esto coloca al estado entre los 10 con mayor reducción en violencia letal a nivel nacional.

En septiembre de 2024 y en septiembre de 2025 se cometieron, en promedio, 27 homicidios menos por día, en el estado, informó Marcela Figueroa Franco, titular del SESNSP, durante la conferencia mañanera de este martes 7 de octubre en Palacio Nacional.

A nivel nacional, los homicidios dolosos disminuyeron 32 por ciento en el primer año del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, registrando su menor nivel desde 2018. Los estados con mayores reducciones fueron: Zacatecas 88 por ciento, Chiapas 73 por ciento, Jalisco 62 por ciento, Nuevo León 61 por ciento, Guanajuato 47 por ciento y Sonora 46 por ciento. En paralelo, los delitos de alto impacto también cayeron 46 por ciento, consolidando la tendencia a la baja.

No obstante, la extorsión mostró un aumento del 20.8 por ciento respecto a 2019, fenómeno que la funcionaria atribuyó a un mayor reporte de víctimas, no necesariamente a un aumento en la incidencia. Por su parte, feminicidios y robos con violencia disminuyeron 28.7 por ciento. Según Figueroa, en enero de 2018 el índice delictivo alcanzaba 969.4 casos, para 2025 se redujo a 524.4 casos.

En el balance de la estrategia nacional de seguridad, el Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que en el primer año fueron detenidas 34 mil 690 personas por delitos de alto impacto, incluyendo operadores de organizaciones criminales dedicadas al homicidio, secuestro, extorsión y narcotráfico. También se aseguraron 17 mil 200 armas de fuego y 283 toneladas de droga, incluyendo más de 3 millones de pastillas de fentanilo.

Sin embargo, en 22 estados del país, el Ejército y la Marina destruyeron 1,564 laboratorios y áreas de concentración de metanfetaminas, asegurando más de dos millones de litros y 400 toneladas de sustancias químicas, afectando económicamente a las organizaciones criminales y reduciendo su capacidad operativa.

