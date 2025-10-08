Clima en Ciudad Obregón HOY 8 de octubre: CALOR, nubes y LLUVIAS en la MAÑANA

Ciudad Obregón, Sonora.- Este miércoles 8 de octubre de 2025 inicia con un ambiente cálido y pocas probabilidades de lluvia en Ciudad Obregón. Aunque el cielo mostrará intervalos de nubes durante gran parte del día, las condiciones se mantendrán estables, sin cambios drásticos de temperatura ni precipitaciones significativas. Aquí el pronóstico del clima y el tiempo para que nada interrumpa tu jornada.

Así será el clima en Ciudad Obregón este miércoles

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel, esta mañana el cielo lucirá con nubes y claros, con temperaturas que oscilarán entre los 25 y 28°C. La sensación térmica se ubicará ligeramente por encima, alcanzando hasta 31 grados, mientras que el viento soplará con calma desde el noreste y suroeste, a velocidades de entre cinco y 10 kilómetros por hora. El índice UV se mantendrá bajo en las primeras horas, por lo que no será necesario el uso de protector solar a temprana hora.

Así será el clima en Obregón este miércoles. Foto: Conagua

Hacia el mediodía, el panorama cambiará ligeramente. Se prevé un cielo parcialmente nuboso, con un incremento en la temperatura que llegará a los 30 grados, aunque la sensación térmica podría elevarse hasta 36. Se estima una probabilidad de lluvia débil del 30 por ciento, acompañada de vientos suaves provenientes del sur, con ráfagas de hasta 18 kilómetros por hora. En este periodo, el índice UV aumentará hasta nivel 6, considerado alto, por lo que se recomienda evitar la exposición prolongada al sol y aplicar protector solar en caso de permanecer al aire libre.

Durante la tarde, el cielo se mantendrá entre nubes y claros, con un aumento de temperatura que alcanzará los 33 grados y una sensación térmica de hasta 38. A pesar del calor, no se esperan precipitaciones en esta franja del día. El viento será leve, procedente del suroeste, y la radiación solar disminuirá gradualmente.

En las próximas tres horas se pronostican #Lluvias fuertes con #DescargasEléctricas en el noroeste y noreste de #México. Ver detalles en?? pic.twitter.com/4OiQS0Zj4x — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 8, 2025

Al caer la noche, Ciudad Obregón experimentará un descenso térmico moderado. A las 20:00 horas, el termómetro rondará los 28 grados, mientras que la sensación térmica se mantendrá en 32. El cielo continuará parcialmente despejado, con brisa ligera del suroeste. Ya hacia la medianoche, las temperaturas bajarán hasta los 27 grados, y la sensación será de alrededor de 31, en un ambiente cálido pero más confortable. No se prevén lluvias ni cambios importantes en el comportamiento del viento.

Fuente: Tribuna del Yaqui / The Weather Channel