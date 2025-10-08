Clima en Hermosillo HOY 8 de octubre: Temperaturas cálidas y cielo parcialmente nublado

Hermosillo, Sonora.- Hermosillo amaneció este miércoles 8 de octubre de 2025 con un clima cálido y estable, ideal para quienes inician sus actividades temprano. Aunque las temperaturas no serán extremas, el calor seguirá presente a lo largo del día, acompañado de intervalos de nubes que suavizarán el sol en algunos momentos. Aquí el pronóstico del tiempo completo, para que planifiques tu jornada.

Clima en Hermosillo para HOY miércoles 8 de octubre de 2025

De acuerdo con el reporte de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y The Weather Channel, esta mañana Hermosillo registrará cielos con nubes y claros desde las primeras horas, con una temperatura inicial de 25°C y una sensación térmica cercana a los 26°C. El viento será ligero, soplando desde el este y noreste con velocidades que irán de 5 a 18 kilómetros por hora.

Así será el clima en Hermosillo este día. Foto: Conagua

El índice UV se mantendrá en niveles bajos durante las primeras horas del día, lo que permitirá realizar actividades al aire libre sin mayor riesgo por exposición solar. Conforme avance la mañana, las nubes se alternarán con periodos soleados, manteniendo un ambiente calmo y estable. A las 11:00 horas, el termómetro marcará alrededor de 3 °C, mientras el índice UV aumentará a un nivel alto (6), por lo que se recomienda el uso de bloqueador solar si se estará al exterior.

Durante la tarde, las condiciones se mantendrán con cielo parcialmente despejado y una temperatura máxima cercana a los 34°C alrededor de las 14:00 horas. El viento continuará desde el noreste con rachas leves de hasta 25 kilómetros por hora, generando una sensación térmica apenas un grado menor a la temperatura real. Aunque el sol predominará, las nubes seguirán presentes en intervalos, lo que podría brindar breves lapsos de sombra.

¡Muy buenos días! Infórmate sobre las condiciones del tiempo para este miércoles en #México en nuestro #VideoPronóstico. ¡No dejes el paraguas en casa y toma tus previsiones ante las #Lluvias! pic.twitter.com/wSpfMUcvms — CONAGUA Clima (@conagua_clima) October 8, 2025

El índice UV descenderá gradualmente hacia un nivel medio (5) conforme avance la tarde. Ya para las 17:00 horas, el ambiente continuará cálido, con 33°C y cielo con nubes dispersas. No se prevén precipitaciones ni cambios bruscos de temperatura, por lo que el clima seguirá estable. El viento se mantendrá con dirección noreste, soplando entre ocho y 22 kilómetros por hora, y la sensación térmica rondará los 32°C, lo que hará que el calor sea aún perceptible.

Al caer la noche, las condiciones variarán ligeramente: hacia las 20:00 horas, el cielo se tornará más cubierto, aunque sin amenaza de lluvia. La temperatura descenderá a 31°C, con sensación térmica similar, mientras que el viento soplará débilmente desde el norte. Para las últimas horas del día, alrededor de las 23:00, se espera que el cielo vuelva a presentar nubes y claros, con una temperatura de 27 °C, ideal para quienes salgan a cenar o realicen actividades nocturnas.

Fuente: Tribuna del Yaqui / The Weather Channel