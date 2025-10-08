Clima en Sonora: Advierten LLUVIAS INTENSAS para este FIN DE SEMANA por 'Priscilla'; estas son las regiones afectadas

Hermosillo, Sonora.- ¿Tienes planes para este fin de semana? Sí es así, tienes que revisar el pronóstico del clima en Sonora, pues el Gobierno del Estado está advirtiendo lluvias intensas para este fin de semana por 'Priscilla', que ahora ya es tormenta tropical. Cabe señalar que en estos momentos, el fenómeno se localiza a 315 kilómetros al oeste-suroeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. No dejes de leer para estar enterado del estado del tiempo.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) señaló que será durante el próximo fin de semana cuando se presenten las lluvias más importantes derivadas de los desprendimientos nubosos que llegarán a la entidad por el ciclón tropical 'Priscilla'. "Las extensas bandas nubosas generadas por el sistema tropical mantendrán cielos medio nublados y originarán probabilidad de lloviznas ligeras sobre el centro, norte, noroeste y noreste del estado durante el día de hoy".

Gobierno de Sonora informa posibles lluvias intensas por “Priscilla”



- Las precipitaciones más importantes se presentarían hacia el fin de semana por los desprendimientos nubosos del ciclón tropical.



Información completa:https://t.co/D2qI3L6vY7 pic.twitter.com/bIjtQNKBnR — Protección Civil Sonora (@cepcsonora) October 8, 2025

La información señala que también durante el jueves y viernes, dicho sistema se acercará a la península de Baja California, generando mayor probabilidad de lluvia para municipios del noroeste del estado. Las lluvias intensas que se esperan pueden variar entre 75 y 150 milímetros, principalmente en las regiones noroeste, norte, centro, oriente y sur del estado de Sonora, aunque podrían presentarse tormentas en todo el territorio sonorense.

Cabe señalar que la CEPC indicó que no se prevé que el ciclón impacte de manera directa en la entidad; sin embargo, las lluvias que se presentarían, sobre todo el domingo, serían ocasionadas por las bandas nubosas asociadas al sistema tropical. "A su vez, un nuevo sistema ciclónico mantiene un 70 por ciento de probabilidad de desarrollo durante las próximas 48 horas. Dicho fenómeno presenta una tendencia de trayectoria hacia el noroeste del país, lo que podría incrementar las precipitaciones posteriores al paso de 'Priscilla'", indicó el comunicado.

Por otra parte, prevén que en Sonora se generará un aumento en la velocidad del viento, con rachas de entre 70 y 90 kilómetros sobre la línea costera, así como oleaje de tres a cinco metros en municipios costeros y comunidades pesqueras.

Gobierno de Sonora informa sobre posibles lluvias por 'Priscilla'

Fuente: Tribuna del Yaqui / Coordinación Estatal de Protección Civil