Clima en Sonora: Advierten LLUVIAS PUNTUALES para HOY en la NOCHE; en estas regiones lloverá

Hermosillo, Sonora.- ¿Tienes planes para esta noche de miércoles 8 de octubre? Si es así, es mejor que conozcas el pronóstico del clima en Sonora, pues se están advirtiendo lluvias puntuales para hoy en la noche. Las precipitaciones serán en varias regiones; TRIBUNA te cuenta cuáles. Te damos a conocer toda la información de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el boletín informativo vespertino de la Conagua, la tormenta tropical 'Priscilla' se desplazará lentamente frente a la costa occidental de Baja California Sur y su circulación ocasionará "lluvias puntuales muy fuertes en Baja California Sur; chubascos en Sinaloa y Nayarit, y lluvias aisladas en Baja California y Sonora". De las 18:00 a las 21:00 horas de hoy miércoles 8 de octubre se prevé que se tengan chubascos con lluvias puntuales fuertes y descargas eléctricas en las regiones norte, centro, costa, sur y este de Sonora.

Para este miércoles 8 de octubre en Sonora se advierten lluvias puntuales para la noche

Cabe recordar que la Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) advirtió que este fin de semana se tendrían lluvias intensas por los desprendimientos nubosos del ciclón tropical. "Se esperan precipitaciones que podrían variar entre 75 y 150 milímetros, principalmente en las regiones noroeste, norte, centro, oriente y sur del estado, aunque podrían presentarse tormentas en todo el territorio sonorense".

¿Cómo será el clima mañana jueves 9 de octubre?

Según la información del Servicio Meteorológico Nacional, se espera cielo medio nublado a nublado durante el día, con un ambiente templado. Durante la tarde, ambiente caluroso a muy caluroso; lluvias puntuales fuertes en Sonora, las cuales podrían acompañarse con fuertes rachas de viento y originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Aun así, se esperan temperaturas de 40 a 45 grados centígrados.

Tormenta tropical 'Priscilla'

Actualmente, el centro de la tormenta tropical 'Priscilla' se localiza a 300 kilómetros al suroeste de Santa Fe, Baja California Sur, y a 355 kilómetros al oeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur. Presenta vientos máximos sostenidos de 100 kilómetros con rachas de 120 kilómetros y desplazamiento hacia el noroeste a 13 kilómetros por hora. La Conagua informa que mantiene una zona de vigilancia por sus efectos desde Cabo San Lucas hasta Cabo San Lázaro.

Fuente: Tribuna del Yaqui